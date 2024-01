São Paulo lança novo uniforme e oficializa casa de apostas como patrocinador máster

Equipe entrará em campo pela primeira vez com o novo uniforme neste sábado, na rodada de abertura do Campeonato Paulista

A Superbet deve pagar ao São Paulo cerca de R$ 52 milhões por ano para estampar sua marca no uniforme - Foto: Divulgação_New Balance

O São Paulo lançou seus novos uniformes para temporada 2024 na noite desta quinta-feira. As camisas, produzidas pela fornecedora esportiva americana New Balance, foram apresentadas em evento na zona sul da capital paulista. Também foi divulgado oficialmente o novo patrocinador máster do clube, a casa de apostas Superbet.

A marca esportiva disse ter se inspirado na trajetória do São Paulo no futebol brasileiro e mundial para desenvolver o conceito por trás da coleção inédita, que vestirá as equipes masculina e feminina de futebol desde as categorias de base até os times principais.

O São Paulo entrará em campo pela primeira vez com o novo uniforme neste sábado, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, contra o Santo André, no Morumbis. Os torcedores poderão ver ao vivo a camisa elaborada pela New Balance sob o conceito “Sentimento que jamais acabará”. A frase estará presente na nova camisa na parte interna do escudo do São Paulo, tanto no uniforme principal quanto no de visitante.

“Desenvolvemos os novos uniformes para o clube para homenagear esta rica história de tradição e vitórias e também para reforçar os pontos de conexão entre o clube e a marca”, disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance. “Assim como o São Paulo faz um excelente trabalho em suas categorias de base, a New Balance também acredita bastante no poder do agora para influenciar o amanhã das comunidades onde ela está envolvida”, completou.

Nas partidas em casa, o São Paulo jogará com a sua camisa principal, desenvolvida sob o tema “Clube da Fé”. A camisa, que mantém o seu design tradicional com o branco como cor predominante, com as faixas vermelha, branca e preta na horizontal, homenageará a essência do clube e sua capacidade de renascer em momentos de adversidade e desconfianças. A camisa de torcedor será vendida por R$ 349,99 (masculino) e R$ 299,99 (feminino e juvenil). O são-paulino que quiser o uniforme de jogador, com tecido “super respirável”, terá de desembolsar R$ 449,99.

O São Paulo se estabeleceu, ao longo de sua história, como o “Clube da Fé”. Esta frase e “Onde a moeda cai em pé” estarão presentes na camisa principal. A primeira aparecerá na parte traseira do uniforme, próxima à gola. A segunda será estampada em um selo no lado frontal, e também exibirá o número 1943, em referência ao ano em que o São Paulo foi campeão paulista quando poucos acreditavam, e que deu origem à história de que, no time paulista, a moeda cai em pé.

Já no uniforme de visitante, a New Balance exaltará o trabalho feito pelo São Paulo em suas categorias de base. Sob o tema “A história começa aqui”, a camisa de listras vermelhas, brancas e pretas na vertical resgata o projeto do time tricolor na revelação de jogadores.

A frase “A história começa aqui” aparece na parte traseira. Há, também, um selo com a inscrição “Made in Cotia: atletas e cidadãos”. Esta segunda menção faz referência ao trabalho de lapidação de novos talentos no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, na cidade de Cotia.

“O conceito apresentado pela New Balance para esta nova coleção do São Paulo Futebol Clube é daqueles que mexem com o coração de quem é apaixonado pelo clube”, afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

NOVO PATROCÍNIO

A Superbet deve pagar ao São Paulo cerca de R$ 52 milhões por ano para estampar sua marca no uniforme tricolor. O valor total, por três anos de acordo, é de R$ 156 milhões. A marca substituiu outra casa de apostas, a Sportsbet.io, que tinha vínculo até dezembro de 2024, mas teve contrato rescindido, o que fez o clube ter de pagar uma multa de R$ 24 milhões.