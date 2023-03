São Paulo já fez 52 jogos como mandante na casa do Palmeiras; veja o histórico

Com o Morumbi ocupado pelo show do Coldplay a partir desta sexta-feira, o São Paulo entrou em acordo com o Palmeiras para disputar as quartas de final do Campeonato Paulista no Allianz Parque. Nesta segunda-feira, o time tricolor enfrenta o Água Santa como mandante na casa do rival. Será a primeira vez que isso acontece desde 1995, ainda quando o estádio recebia o nome de Palestra Itália – ou simplesmente Parque Antarctica.

No início de sua história, entre as décadas de 1930 e 1950, no entanto, essa situação era comum na história do São Paulo e do futebol paulista e brasileiro. Fundado em 1930, o São Paulo teve diversas casas antes de se fixar no Morumbi, onde permanece até hoje. Pacaembu e Canindé, por exemplo, já foram locais fixos para o clube mandar suas partidas.

Inaugurado pela Companhia Antarctica Paulista no início do século 20, foi a casa do Germânia e do América F.C. antes de ser adquirido pelo Palestra Itália – antigo nome do Palmeiras. Foi em 1902 que, neste estádio, uma partida entre Paulistano e Germânia deu início ao primeiro campeonato oficial do Brasil: o Paulista.

Ao todo, 52 jogos do São Paulo foram disputados como mandante no estádio do Palmeiras. Por conta dos registros da época, não é possível garantir que em todos estes jogos o São Paulo foi, efetivamente, o dono da partida. Clubes como Portuguesa, Corinthians e Santos também mandavam seus jogos no estádio alviverde com certa frequência até meados do século 20 e tiveram diversos confrontos neste período.

Os dados de historiadores são divergentes em algumas situações. Inicialmente, acreditava-se que o time do Morumbi havia mandado 69 jogos no Parque Antarctica, mas estes dados foram revisados em levantamento de Michael Serra, historiador do clube tricolor, caindo para 52.

Além de diversos amistosos, o São Paulo mandou partidas de Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, Brasileirão e Roberto Gomes Pedrosa, como se chamava o Brasileirão. A primeira partida como mandante foi um amistoso realizado no aniversário do clube e, consequentemente, da cidade de São Paulo, contra a Portuguesa Santista. Vitória do São Paulo por 3 a 2.

Assim como no jogo desta segunda-feira, contra o Água Santa, a maior parte dos jogos aconteceu quando o São Paulo esteve impossibilitado de usar seu próprio estádio. Em alguns casos, como em meados da década de 1930, o time tricolor utilizou o local por não ter casa própria.

Em levantamento realizado por Michael Serra, historiador do clube, a maior frequência dos jogos como mandante aconteceu entre os anos de 1936 e 1940, período no qual deixou a Chácara da Floresta e permaneceu alguns anos sem estádio, até adotar o Pacaembu como seu na década de 1940. Nesse período, o São Paulo mandou 24 jogos – mais de um terço de toda a sua história como mandante, no estádio municipal.

Sem estádio desde que o clube foi reaberto em 1935, após uma série de problemas financeiros e com apenas um pequeno galpão em suas posses, o São Paulo contou com a ajuda de terceiros para disputar suas partidas. No Paulista de 1936 e 1937, mesmo quando era mandante, jogava de visitante, na casa do oponente.

Com a construção do Pacaembu e do Morumbi, o Palestra Itália deixou de ser a primeira, segunda e até mesmo a terceira opção do São Paulo para disputar suas partidas. Na década de 1940, por exemplo, apenas duas partidas foram realizadas no estádio como mandante. Série de reformas no estádio também desalojaram a equipe ao longo dos anos 1970 e 1980. Desde então, apenas shows ou reformas pontuais forçam o São Paulo a jogar fora de seus domínios, o Morumbi.

MÉDIA DE VITÓRIAS, GOLS E ESTATÍSTICAS

Como mandante, o São Paulo tem um aproveitamento de 63% no estádio do Palmeiras. São 30 vitórias, oito empates e 14 derrotas. O time do Morumbi fez 91 gols e sofreu 56 nesses 52 jogos até o confronto com o Água Santa nesta segunda-feira. Portanto, mais festejou na casa do Palmeiras do que lamentou.

ÚLTIMO JOGO DO SÃO PAULO

Apesar dessa longa história do time com o Palestra Itália, será a primeira vez que o São Paulo mandará um jogo no estádio neste século – consequentemente a primeira vez no Allianz Parque. A última vez que isso ocorreu foi em 1995, pelo Campeonato Paulista daquele ano, em derrota por 2 a 1 para a Portuguesa.

Na ocasião, Muricy – tricampeão brasileiro com o São Paulo em 2006, 2007 e 2008 – iniciava sua carreira como treinador, substituindo Telê Santana, que se ausentou dequele jogo. Rogério Ceni, hoje treinador, ainda era reserva de Zetti no gol da equipe. O Morumbi foi interditado para reformas e o Pacaembu recebeu show da banda inglesa Rolling Stones. Sendo assim, o Parque Antarctica se tornou a melhor opção para o clube.

Jorginho e Tiba anotaram os gols da Portuguesa. Caio Ribeiro, comentarista esportivo atualmente, descontou para o São Paulo.

Todos os jogos do São Paulo como mandante no campo do Palmeiras:

25/01/1936 3 x 2 Portuguesa Santista (Amistoso)

01/05/1936 0 x 1 SP Railway-SP (Camp. Paulista)

17/05/1936 0 x 1 Estudantes-SP (Camp. Paulista)

14/03/1937 0 x 0 Palestra Italia-SP (Camp. Paulista)

08/05/1937 1 x 2 Guarani-SP (Amistoso)

20/06/1937 3 x 1 SP Railway-SP (Camp. Paulista)

30/10/1937 1 x 0 Portuguesa-SP (Amistoso)

08/01/1938 1 x 4 Estudantes Pta-SP (Amistoso)

16/01/1938 3 x 1 Portuguesa-SP (Amistoso)

22/01/1938 1 x 0 Ypiranga-SP (Amistoso)

27/01/1938 0 x 1 Portuguesa-SP (Amistoso)

17/02/1938 4 x 0 Luzitano-SP (Amistoso)

24/02/1938 3 x 2 Libertad-PAR (Amistoso)

19/05/1938 2 x 3 Corinthians (Amistoso)

09/06/1938 1 x 1 Corinthians (Amistoso)

11/06/1938 3 x 1 Espanha-SP (Paulista Extra)

25/08/1938 3 x 0 Corinthians (Amistoso)

20/10/1938 2 x 0 SP Railway-SP (Amistoso)

08/12/1938 2 x 4 Flamengo (Amistoso)

18/01/1939 3 x 0 Palestra Italia-PR (Amistoso)

11/02/1939 1 x 0 Portuguesa Santista (Amistoso)

13/04/1939 5 x 1 Fluminense (Amistoso)

17/08/1939 0 x 2 Fluminense (Amistoso)

15/10/1939 2 x 1 Palestra Itália-SP (Camp. Paulista)

26/01/1947 1 x 1 Sol de America-PAR (Amistoso)

02/04/1950 2 x 1 Ypiranga-SP (Amistoso)

27/04/1950 4 x 3 Grêmio-RS (Amistoso)

16/05/1952 3 x 0 Atlético-PR (Amistoso)

03/10/1956 4 x 2 Taubaté-SP (Camp. Paulista)

28/08/1958 3 x 2 Portuguesa St.-SP (Camp. Paulista)

04/09/1958 3 x 2 Botafogo-SP (Camp. Paulista)

11/09/1958 3 x 1 América-SP (Camp. Paulista)

02/12/1959 2 x 1 Nacional-SP (Camp. Paulista)

10/12/1959 1 x 1 Ponte Preta-SP (Camp. Paulista)

16/12/1959 1 x 2 Taubaté-SP (Camp. Paulista)

14/05/1969 2 x 1 Botafogo-SP (Camp. Paulista)

22/10/1969 1 x 0 Fluminense (Robertão)

19/11/1969 4 x 1 Flamengo (Robertão)

15/04/1970 1 x 2 Santos (Taça São Paulo)

16/07/1970 2 x 1 Ferroviária (Camp. Paulista)

31/10/1974 0 x 0 Saad-SP (Camp. Paulista)

15/01/1975 0 x 0 Portuguesa-SP (T. Laudo Natel)

29/01/1975 2 x 0 Paulista-SP (T. Laudo Natel)

05/02/1976 2 x 0 Corinthians (T. Gov. Est. SP)

30/05/1976 1 x 0 São Bento-SP (Amistoso)

04/02/1979 1 x 2 Portuguesa-SP (Camp. Paulista)

11/11/1979 1 x 1 Ferroviária-SP (Camp. Paulista)

02/07/1981 1 x 0 São Bento-SP (Camp. Paulista)

25/06/1983 2 x 0 América-SP (Camp. Paulista)

06/07/1983 0 x 0 Inter de Limeira-SP (Camp. Paulista)

18/08/1990 1 x 2 Atlético-MG (Camp. Brasileiro)

12/02/1995 1 x 2 Portuguesa-SP (Camp. Paulista)