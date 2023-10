São Paulo homenageia torcedor morto após título da Copa do Brasil em jogo contra o Corinthians

O São Paulo entrou em campo no clássico contra o Corinthians, neste sábado, com uma faixa preta de luto em homenagem a Rafael dos Santos Tercilio Garcia, morto nos arredores do Morumbi no último domingo. O torcedor são-paulino, que era deficiente auditivo, sofreu um ferimento no crânio causado por um projétil de arma de fogo, segundo a Certidão de Óbito, e foi encontrado depois de um confronto entre torcedores são-paulinos e policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

O clube fez uma publicação em sua conta nas redes sociais informando sobre a homenagem, minutos antes do apito inicial no clássico disputado no Morumbi, em São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O enterro de Rafael, que morreu durante as comemorações da conquista da Copa do Brasil pelo time paulista, ocorreu na última terça-feira, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Após o óbito do torcedor, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu um inquérito para investigar o caso. A Polícia Militar também instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar o ocorrido.

De acordo com nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), caso sejam identificado excessos por parte dos policiais, eles serão investigados e responsabilizados.

A confusão durante a conquista do título se iniciou quando torcedores são-paulinos se aglomeraram em frente ao portão principal do Morumbi. A grande quantidade de pessoas no local deu aos policiais a impressão de que o portão poderia ser rompido, o que geraria uma invasão a um espaço reservado aos jogadores do São Paulo.