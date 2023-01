São Paulo goleia com show de Talles Wander e se classifica à 2ª fase da Copinha

Mesmo com um futebol abaixo do esperado, o São Paulo garantiu de forma antecipada a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. A segunda vitória consecutiva veio neste sábado, sobre o CSP-PB, por 4 a 0, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. Talles Wander foi o destaque da partida, com três gols.

O time do Morumbi chegou aos seis pontos e segue na liderança do Grupo 17, agora com seis pontos. Quatro a mais que o Marília-SP (segundo colocado, com dois pontos). CSP-PB (terceiro colocado) e Porto Velho-RO (quarto colocado) completam a chave.

O primeiro tempo começou com o São Paulo dominando as ações e criando as melhores chances de gol. Aos 4 minutos, Talles Wander recebeu cruzamento e cabeceou perto da trave. Não demorou e, aos dez, foi a vez de Pedrinho receber dentro da área e finalizar rente ao poste esquerdo.

A forte marcação do CSP atrapalhou o São Paulo, que diminuiu o ritmo e passou a assustar menos o adversário. A única oportunidade do time paraibano aconteceu aos 31 minutos, quando Cézar Soares recebeu livre na grande área e, sem marcação, mandou por cima do travessão.

Após o intervalo, o São Paulo seguiu abaixo e viu o CSP criar duas boas chances. Aos 12, Leandro encheu o pé e o goleiro espalmou para escanteio. Dois minutos depois, Betinho invadiu a área sozinho, mas o goleiro são-paulino chegou a tempo para evitar a finalização.

Após os sustos, o São Paulo foi efetivo e abriu o placar aos 19 minutos, quando Luís Felipe cruzou na área e encontrou Talles Wander para apenas completar para as redes. Animado, o time do Morumbi seguiu no ataque e ampliou o placar aos 27, novamente com Talles Wander, de pênalti.

Com o placar praticamente liquidado, o São Paulo teve mais tranquilidade com a bola nos pés e encontrou mais espaços no ataque. Aos 35, o artilheiro da noite, Talles Wander, voltou a marcar. Ele recebeu bola dentro da área, chutou de primeira, a bola desviou marcação e entrou.

Antes do apito final, aos 41, João Gabriel transformou a vitória em goleada, após recebeu boa bola dentro da área e finalizar com a perna esquerda, dando números finais ao confronto.