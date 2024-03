Esporte São Paulo faz jogo-treino de olho na Libertadores e testa James Rodríguez no meio

O São Paulo encerrou, na manhã deste sábado, o segundo período de trabalho de olho na estreia do time na Copa Libertadores com a realização de um jogo-treino no CT da Barra Funda. Na atividade, o meia James Rodríguez figurou entre os titulares.

Em parte do treino, o técnico Thiago Carpini aproveitou a movimentação para testar variações táticas e chegou a montar a equipe com cinco jogadores no meio-campo e somente um atacante. André Silva atuou mais adiantado enquanto o meio foi formado por Pablo Maia, Alisson, Lucas, James Rodríguez e Wellington Rato.

O jogo-treino foi contra o Atlético de Mogi, time que vai disputar a quinta divisão do futebol paulista. Antes da movimentação, os atletas realizaram exercícios físicos e de aquecimento no gramado.

Carpini dividiu o trabalho em quatro tempos de 30 minutos para fazer correções e observar o elenco. No período da Data Fifa, o treinador esteve sem seis jogadores que serviram as suas seleções: Rafael e Pablo Maia (Brasil), Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai), Arboleda (Equador), e James Rodríguez (Colômbia).

O elenco ganha folga neste domingo e na segunda retomará os trabalhos. Carpini terá mais três dias de treinos até a viagem da delegação em voo fretado para Córdoba, na Argentina. A estreia, diante do Talleres, está marcada para quinta-feira, às 21h, no estádio Mário Kempes. O São Paulo integra o Grupo B da competição, que conta ainda com Barcelona de Guayaquil e Cobresal.