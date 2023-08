São Paulo faz 2 a 0 e despacha o San Lorenzo da Copa Sul-Americana

O São Paulo conseguiu reencontrar nesta quinta-feira o caminho das vitórias. Na base da paciência e insistência, o time tricolor fez dois tempos com ritmos distintos, acreditou na posse de bola e saiu do Morumbi com a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, após bater o San Lorenzo por 2 a 0.

Tricolor tirou a desvantagem da primeira partida e conseguiu a classificação – Foto: Maurício Rummens_Fotoarena_EC

Como havia perdido o confronto de ida por 1 a 0, o São Paulo era obrigado a vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar sem disputa de pênaltis.

O resultado traz alívio para o São Paulo em meio a uma semana decisiva que vai ditar o restante da temporada. Na próxima quarta, pela Copa do Brasil, decide com o Corinthians quem vai à final.

O placar desfavorável fez o São Paulo se lançar ao ataque desde o apito inicial. Novamente, as construções das jogadas tricolores eram estruturadas em muitas trocas de passe, mas sem objetividade suficiente para inaugurar o marcador. Já o San Lorenzo, postado em uma linha cinco jogadores na defesa, afastou os donos da casa de sua área.



Os ânimos exaltados fizeram o jogo ficar enroscado. A criatividade, ao longo do primeiro tempo, foi um complicador para o São Paulo. As jogadas aéreas encontravam muitos empecilhos para vencer a zaga alta do time de Almagro, mas o time tricolor insistiu. E a teimosia trouxe resultado. Aos 45 minutos, em cobrança de falta de Rato, Calleri escorou de costas, a bola encobriu o goleiro e morreu no fundo do gol.

Na retomada do segundo tempo, foi notória a desaceleração no ritmo do São Paulo, que conseguiu controlar a ansiedade. A posse de bola, ainda alta, passou a se basear em passes mais cadenciados e estudados.



A cautela do São Paulo resultou em mais uma bola na rede. Nestor exibiu sua categoria e visão de jogo. O meia encarou a marcação argentina pela lateral direita da grande área e encontrou um passe cruzado certeiro para Luciano no lado oposto. O camisa 10, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou e fez o volume do canto são-paulino aumentar no Morumbi.

Os jogos de ida das quartas de final da Sul-Americana estão agendados entre 22 e 24 de agosto. A volta está programada para o intervalo entre 29 e 31 do mesmo mês.