São Paulo esconde escalação e ensaia pênaltis para encarar o Novorizontino no MobumBis

O São Paulo sabe que terá uma pedreira no MorumBis pelas quartas de final do Campeonato Paulista e o técnico Thiago Carpini não quer saber de surpresas. Ciente da força do rival, o comandante tricolor optou por esconder a escalação para o jogo deste domingo e ensaiou cobranças de penalidades, caso o embate termine em igualdade.

Com o problema clínico de Calleri, a formação ofensiva do São Paulo será divulgada somente horas antes de a bola rolar no MorumBis. Caso o argentino não possa mesmo atuar. É possível que André Silva faça sua estreia, mas Carpini também estuda outras formações, com velocidade pelas beiradas. O recém-contratado, contudo, vem trabalhando forte e agradando.

Os ajustes finais na equipe titular foram na manhã deste sábado e nem a equipe de TV oficial do clube foi autorizada a divulgar muitas imagens das atividades. A informação é de que “Carpini trabalhou bastante jogadas de bolas paradas.”

O time sabe da força do Novorizontino, que ainda não perdeu dos gigantes do Estado neste Campeonato Paulista, por isso o aprimoramento em penalidades. Depois de estrear com 1 a 1 diante do Palmeiras em seu estádio, o time do interior surpreendeu nas visitas a Corinthians e Santos, ganhando de ambos, por 3 a 1 e 2 a 1, respectivamente.

Com escalação certa e vindo em um grande momento, o atacante Lucas Moura teve um parceiro de peso nas atividades. O filho Miguel “ajudou” o pai no treinamento, com algumas brincadeiras e até uma aposta de corrida. “Você está muito rápido, velho”, brincou o jogador com o herdeiro, que saiu em disparada.