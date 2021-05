Esporte São Paulo embarca para duelo com o Racing, na Argentina, com reforços no elenco

O técnico Hernán Crespo terá mais opções para escalar ou substituir o São Paulo diante do Racing, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O clube embarcou para a Argentina com os reforços de Eder e Gabriel Sara, recuperados de contusão e prontos para estrear na competição internacional.

O atacante é um dos reforços do São Paulo para a temporada e estava fora desde 23 de abril, quando sentiu dores na coxa esquerda. Sara é ausência há quase dois meses. Também com problema na coxa, mas da perna direita.

Com o time titular cada vez mais entrosado e embalado, a dupla deve ficar na reserva em Avellaneda. Mas é boa opção para o decorrer do jogo. Como se esforça muito nas partidas, Benítez costuma cansar na reta final dos jogos. Eder seria uma maneira de mudar a forma de o ataque atuar, pois com Luciano e Pablo o time tem menos jogadas pelas pontas.

Crespo tem apenas uma dúvida na escalação. Léo cumpriu suspensão contra o Rentistas após expulsão diante do Sporting Cristal, e está de volta. Mas não tem garantia de retorno aos titulares pois Bruno Alves sempre vai bem quando solicitado.

De certo, os retornos dos “reis das assistências” Daniel Alves e Reinaldo. Os dois alas foram os únicos titulares não utilizados diante do Corinthians, já que Benítez, Liziero, Pablo e Luciano entraram no decorrer do clássico.

Com seis pontos, o São Paulo vai explorar a crise no Racing, que tem seu técnico Juan Antonio Pizzi sob enorme pressão no cargo e pode cair em caso de tropeço. Um empate mantém os paulistas na liderança da chave na Libertadores, porém a meta é mais ambiciosa: retornar com a segunda vitória longe do Morumbi na competição.