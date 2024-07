São Paulo é salvo por Rafael, vê Lucas decidir e derrota o Grêmio no MorumBis

Tricolor fez 1 a 0 no começo do jogo e passou sufoco no final da partida, mas conseguiu segurar os três pontos em casa

Apoiado por mais de 50 mil torcedores no MorumBis, o São Paulo fez o suficiente para derrotar o Grêmio, se reabilitar no Brasileirão e ganhar fôlego na briga pelas primeiras colocações. Único em campo capaz de ser decisivo e desequilibrar, Lucas Moura garantiu a vitória por 1 a 0 sobre os gaúchos ao time treinado por Luis Zubeldía com um bonito gol no início da partida. Foi um ótimo, elétrico e tenso jogo na capital paulista, com expulsão, lesão e várias oportunidades dos dois lados. O goleiro Rafael brilhou no segundo tempo e foi outro protagonista.

Depois de ter sua série de quatro vitórias interrompida com o revés para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o São Paulo se recuperou na competição. Com 30 pontos, a equipe tricolor demonstra mais constância e regularidade do que exibiu na temporada passada. Por isso, briga entre os líderes.

Lucas Moura marcou o gol da vitória do São Paulo nesta quarta – Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Irregular e com péssimo desempenho fora de casa, o Grêmio continua sua luta contra o rebaixamento. Está estacionado nos 11 pontos e só tem campanha superior as de Atlético-GO e Fluminense, respectivamente penúltimo colocado e lanterna. A boa notícia para a torcida gremista é que o time jogou um bom futebol no segundo tempo e poderia ter empatado ou até saído do MorumBis com a vitória. Não saiu porque precisa afinar a pontaria.

Foi um monólogo do São Paulo no primeiro tempo. Apoiado por mais de 50 mil, o time tricolor dominou os primeiros 45 minutos. Criou, marcou, incomodou e quase não foi acossado. O desempenho sugeriu que a vitória seria larga, mas os donos da casa foram às redes apenas uma vez. Foi no início, com Lucas Moura, um dos que estava em campo – senão o único – capaz de desequilibrar.

Lucas recebeu na entrada da área. Livre, teve tempo para dominar e acertar um preciso chute rasteiro, no canto direito para que os são-paulinos comemorassem a abertura do placar. Os donos da casa não foram intensos e dominantes até o fim, mas podiam ter descido ao intervalo com vantagem maior. O Grêmio só respondeu nos acréscimos, sempre em jogadas originadas dos pés de Soteldo, o mais criativo e lúcido dos gremistas.

No ótimo segundo tempo, movimentado e bem jogado, Alisson sofreu uma lesão que aparenta ser grave e o São Paulo sentiu. Sem o meio-campista, pilar da equipe, que deixou o campo de maca, com o que parece ser uma séria contusão na tíbia da perna direita, a equipe de Zubeldia murchou e passou a ser dominada. Foram três chances seguidas do Grêmio, que não empatou o jogo devido à incompetência nas finalizações.

Soteldo, que muito cria, finaliza mal. Esteve nos pés do baixinho venezuelano a melhor oportunidade dos gaúchos. Mas ele, de frente para o gol, tentou tirar demais do alcance de Rafael após ajeitada de Dodi e mandou para fora.

O São Paulo se recompôs, melhorou com as mudanças de Zubeldía e voltou a pressionar os gaúchos, mas, como o rival, foi ineficiente e empilhou chances perdidas. O Grêmio, no geral, foi melhor que os donos da casa na etapa final.

O time treinado por Renato Gaúcho, que foi alijado da área técnica em decorrência de uma gripe, fez uma intensa pressão na parte final. Foram ao menos quatro oportunidades para empatar e até virar. Mas o goleiro Rafael provou que virou figura constante na seleção brasileira por mérito.

Rafael cresceu e fez três fundamentais defesas nas tentativas de Soteldo, Rodrigo Ely e Nathan para garantir o triunfo são-paulino e deixar aliviados 53 mil torcedores no estádio.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 GRÊMIO

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Alisson (Wellington Rato), Bobadilla e Luciano (Galoppo); Lucas Moura (Rodrigo Nestor), Calleri (André Silva) e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.

GRÊMIO – Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Natã (Ronald) e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Gustavo Nunes) e Pepê (Carballo); Soteldo, Galdino (Nathan) e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

GOL – Lucas, aos 8 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Moura, Pepê, Villasanti, Rafael, Nathan Fernandes, Welington e Ferreira.

CARTÃO VERMELHO – Igor Vinícius.

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (PR).

PÚBLICO – 53.168 torcedores.

RENDA – R$ 3.248.493,00.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).