São Paulo é dominado e perde para o São Bernardo, novo líder geral do Paulistão

Ninguém faz melhor campanha no Paulistão que o São Bernardo. Agressivo, intenso e organizado, o time do técnico Márcio Zanardi, dominou o São Paulo e chegou à sétima vitória seguida ao derrotar o time tricolor no Morumbi por 1 a 0 na noite deste sábado. Ao superar mais um gigante – bateu também o Corinthians em casa – o time do ABC passa a ser o melhor do Estadual, ao menos até este domingo, quando o Palmeiras joga e tem a oportunidade de recuperar o posto.

São 26 pontos para o São Bernardo, decorrentes de oito vitórias e dois empates que deixam a equipe na liderança momentânea geral e do Grupo D. Já está certo que vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de finais. Resta saber se o duelo será no Primeiro de Maio ou no Allianz Parque. Isso dependerá de quem terminar em primeiro.

O São Paulo jogou mal, com manifesta dificuldade de encontrar espaços na defesa adversária, e sofreu sua terceira derrota no torneio estadual, a segunda no Morumbi. O time tricolor tem os mesmos 20 pontos do Água Santa, mas lidera o Grupo B por levar vantagem nos critérios de desempate.

Os torcedores são-paulinos que foram ao Morumbi, quase lotado, viram uma atuação ruim, seguramente uma das piores do São Paulo em 2023, tanto que até vaiaram os jogadores. Mas não só por falhas coletivas e problemas na criação da jogada. Grande parte dessa dificuldade de jogar teve origem na apresentação de excelência do São Bernardo, agora o melhor time da competição.

Confiante e agressivo, o São Bernardo joga fora como joga em casa, como quer seu técnico, Márcio Zanardi, treinador com experiência nas categorias de base do Corinthians e do Santos. No Morumbi não se intimidou diante do São Paulo. Abriu o placar cedo, aos três minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça do volante Rodrigo Souza, e, em vantagem, não só não deixou o rival jogar como criou para ampliar. Não fosse Alan Franco, Matheus Régis teria feito o segundo. Não fez porque o zagueiro argentino tirou o gol em cima da linha.

Como se abriu, o São Paulo deu espaços e deixou à vontade o São Bernardo, um time talhado para contragolpear. A equipe do ABC, organizada, continuou controlando a partida na etapa, mas não concluiu em gol os contra-ataques que criou. Nas melhores ocasiões, João Carlos acertou a trave e Arthur Henrique, um dos dois alas, errou cruzamento fácil, que, com mais zelo, teria terminado em gol.

Seguros, os visitantes sustentaram a vantagem até o final ao anular um perdido São Paulo, protagonista de uma exibição ruim, resumida em repetidos e inócuos cruzamentos para a área.

O São Paulo fecha a primeira fase contra o Botafogo, no domingo, às 16h, em Ribeirão Preto. No mesmo dia e horário, o São Bernardo duela com o Água Santa no Primeiro de Maio.

SÃO PAULO 0 X 1 SÃO BERNARDO

SÃO PAULO – Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Méndez (Luan), Nestor (Talles) e Luciano; Wellington Rato (Alisson), Galoppo e Calleri (Pedrinho). Técnico: Rogério Ceni.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder, Salustiano (Romércio) e Rafael Vaz; Alex Reinaldo (Hugo Sanches), Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita (Henrique), Chrystian e Arthur Henrique; Matheus Régis (Felipe Marques) e João Carlos (Jhony Douglas). Técnico: Márcio Zanardi.

GOL – Rodrigo Souza, aos 3 do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Nestor, Hugo Sanches, Rafael Vaz, João Carlos,

RENDA – R$ 2.054.826,00.

PÚBLICO – 52.602

LOCAL – Morumbi.