São Paulo divulga lista de inscritos para a Libertadores com jovens da base e reforços

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira a lista de inscritos para a Copa Libertadores, competição na qual venceu em três oportunidades (1992, 1993 e 2015) e que disputou pela última vez em 2021. Dentre os nomes estão os recém-contratados André Silva e Sabino, além de 14 jogadores das categorias de base.

André Silva já estreou pelo São Paulo nas rodadas finais do Campeonato Paulista, enquanto que Sabino ainda se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo, realizada em dezembro. A diretoria do clube ainda espera reforçar ainda mais o elenco, principalmente para o segundo semestre, quando as competições se afunilam.

A lista também conta com 14 jovens jogadores que ainda integram as categorias de base, em Cotia: Leandro, Paulo Sérgio, Ryan Francisco, Matheus Alves, Igor Felisberto, Felipe Preis, Guilherme Reis, Osório, Cauã Lucca, João Pedro, Lucas Loss, Lucas Ferreira, Faisal e João Gabriel.

Houve também novidades nas numerações de alguns jogadores. O zagueiro Ferraresi optou por trocar a camisa 3 pela 32, enquanto o meio-campista Galoppo, que antes utilizava o número 14, agora usará a 8, vaga desde a saída do volante Luan para o Vitória.

O São Paulo está no Grupo B da Libertadores, ao lado de Barcelona, do Equador, Talleres, da Argentina, e Cobresal, do Chile. A estreia acontecerá na quinta-feira, dia 4 de abril, diante da equipe argentina, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Confira a lista de inscritos pelo São Paulo:

2 – Igor Vinícius

4 – Diego Costa

5 – Arboleda

6 – Welington

7 – Lucas

8 – Galoppo

9 – Calleri

10 – Luciano

11 – Nestor

12 – Leandro

13 – Rafinha

14 – Paulo Sérgio

15 – Michel Araujo

16 – Luiz Gustavo

17 – André Silva

18 – Rodriguinho

19 – Ryan Francisco

20 – Matheus Alves

21 – Bobadilla

22 – Igor Felisberto

23 – Rafael

24 – Felipe Preis

25 – Alisson

26 – Guilherme Reis

27 – Wellington Rato

28 – Alan Franco

29 – Pablo Maia

30 – Moreira

31 – Juan

32 – Ferraresi

33 – Erick

34 – Osório

35 – Sabino

36 – Patryck

37 – Henrique

38 – Cauã Lucca

39 – William

40 – João Pedro

41 – Iba Ly

42 – Lucas Loss

43 – Nikão

44 – Matheus Belem

45 – Lucas Ferreira

46 – Negrucci

47 – Ferreira

48 – Faisal

49 – João Gabriel

50 – Young

55 – James Rodríguez

93 – Jandrei