São Paulo deve ter volta de Rodrigo Nestor diante do Tolima na Copa Sul-Americana

Rodrigo Nestor pode ser a grande novidade do São Paulo para o encontro desta quinta-feira com o Tolima, pela Copa Sul-Americana. Fora do time por causa de um problema muscular, ele participou da atividade no CT da Barra Funda e tem boas chances de reforçar o meio-campo.

Outra boa notícia diz respeito ao setor ofensivo. O atacante Erison, que já havia participado do treino desta terça, voltou a trabalhar com o elenco profissional e deve ser relacionado para o duelo no Morumbi.

Dorival Júnior pede foco ao elenco e destacou a importância de obter a vitória jogando com o apoio do seu torcedor. Com a mesma pontuação do Tigres (dez pontos), mas com uma partida a menos, a equipe tem a chance de assumir a liderança isolada do Grupo D. Terceiro colocado na chave com cinco pontos, o Tolima necessita de um triunfo para chegar à última rodada com chances de classificação.

À espera de um jogo com muitas faltas, o técnico são-paulino deu ênfase à bola parada para tentar surpreender o adversário. Na atividade desta quarta, o elenco trabalhou ainda as finalizações.

Para este jogo, a tendência é que Luciano e Carelli sejam escalados no ataque com Rodrigo Nestor e Rodriguinho ajudando na criação, mas também responsabilidades no momento de recompor o meio-campo. Nas laterais, Rafinha e Caio Paulista vão ter a liberdade de abrir o jogo pelos lados.

O São Paulo encerra a sua participação na fase de grupos novamente jogando diante de sua torcida. O adversário na sexta rodada é o Tigres e o confronto acontece no dia 27 de junho.