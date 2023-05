São Paulo desafia cansaço e programa treino em hotel para jogo da Sul-Americana

Após enfrentar uma viagem de pouco mais de 12 horas, o São Paulo terá pela frente uma preparação totalmente alternativa para conseguir manter a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, diante do Puerto Caballero, na Venezuela. Ao invés de campo, um treino improvisado no hotel vai ser a última atividade da equipe visando o confronto com o rival, agendado para esta terça-feira às 21h30.

O time, que vem de vitória sobre o Vasco por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, deve ter alterações. Com fadiga muscular, Nestor sequer viajou com o grupo para confronto pela sul-americana. Arboleda também está fora da partida. Dorival ainda terá uma conversa com seu estafe a fim de não estourar seus jogadores em meio ao calendário apertado de jogos.

Líder do Grupo D com sete pontos em três rodadas, O São Paulo tem como prioridade conseguir um resultado positivo para encaminhar a classificação sem sustos. Diante de um adversário que ainda não pontuou no torneio, a expectativa é de que um time misto possa cumprir a meta de obter mais três pontos.

Luciano e Calleri devem compor o ataque, mas o treinador são-paulino deixou em aberto a possibilidade de escalar Wellington Rato e Juan a fim de preservar os titulares.

À espera de uma pressão dos donos da casa, ele quer um time forte na defesa e que saiba trabalhar a posse de bola no meio-campo para conseguir ditar o ritmo da partida. Assim, Alisson e Michel Araújo ficam encarregados da criação, mas também com responsabilidades na recomposição.

O Tigres, vice-líder da chave com seis pontos, e Tolima, terceiro colocado no grupo com quatro, se enfrentam nesta quarta-feira e completam a quarta rodada do Grupo D.