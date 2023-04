São Paulo derrota Ituano e consegue uma vaga para as oitavas de final

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Garantiu a classificação ao bater o Ituano por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em Itu. Como a primeira partida entre as equipes, no Morumbi, havia terminado empatada por 0 a 0, a vitória por placar mínimo foi suficiente para o time tricolor, que fez boa partida e mereceu ficar com a vaga.

Agora, o São Paulo volta ao Campeonato Brasileiro e visita o Coritiba no sábado, às 16h30, no Estádio Couto Pereira. O Ituano se concentra na Série B e também joga fora de casa. Na sexta-feira encara o Guarani em Campinas.

Wellington Rato marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Ituano – Foto: Marcello Zambrana / AGIF – Agência de Fotografia / Estadão Conteúdo

O São Paulo começa a adquirir o jeito de Dorival Júnior – que completou 61 anos nesta terça-feira. No primeiro tempo em Itu, o time teve calma, procurou tocar a bola em busca de espaços e jogar sem precipitação. Dessa forma dominou totalmente a etapa, criou algumas chances, e poderia ter tido melhor sorte, principalmente nas conclusões de dentro da área, caso tivesse Calleri à disposição. Mas o argentino, com dengue, não atuou.

Assim, as principais oportunidades tricolores foram com as infiltrações de Rodrio Nestor. Na primeira delas, ele chutou fraco e facilitou a defesa de Jefferson Paulino; na segunda, desta vez em chute forte de fora da área, o goleiro do Ituano teve trabalho para defender; na terceira, penetrou livre, mas vacilou e permitiu ao zagueiro travar seu chute.

A outra boa chance são-paulina foi em uma bomba de fora da área de Pablo Maia, que Jefferson Paulino rebateu.

Sem muita disposição para atacar, o Ituano contou com algumas brechas na defesa adversária para chegar à área do São Paulo, mas a rigor não ameaçou o goleiro Rafael.

A segunda etapa continuou com a mesma toada: o São Paulo procurando atacar e o Ituano se defendendo. E dando trabalho a Jefferson Paulino.

Dorival, então, decidiu colocar Wellington Rato, um jogador mais ofensivo, no lugar de Gabriel Neves. Deu certo talvez até mais rápido do que o treinador esperava. Pouco mais de um minuto depois de entrar, o meia recebeu pela direita, procurou o centro, se livrou de dois zagueiros e da entrada da área bateu forte, no canto esquerdo do goleiro.

Foi preciso estar em desvantagem para o Ituano sair um pouco da defesa. Mas aí faltou qualidade ao time, que passou a apelar para as bolas alçadas na área. Quando conseguia cruzar.

Além disso, o São Paulo soube se posicionar de maneira a segurar o ímpeto do time de Itu e cadenciar o jogo. A rigor, só correu algum risco quando seus jogadores erraram passes, alguns deles ridículos, e fizeram faltas bobas perto da sua área. Por isso, o time tomou um sufoco nos minutos finais, mas conseguiu manter a vitória.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 1 SÃO PAULO

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco (Thiaguinho), Frazan, Rafael Pereira (Marcelo) e Jonathan Silva (Mário Sérgio); Lucas Siqueira, Marcelo Freitas, Rafael Carvalheira (Neto Berola), Person e Paulo Victor; Quirino (Rafael Silva). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha (Orejuela), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves (Wellington Rato), Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson (Luan); Luciano (Michel Araújo) e Marcos Paulo. Técnico: Dorival Júnior.

GOL – Wellington Rato, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Nestor, Eduardo Person, Pacheco, Rafinha, Arboleda, Luciano, Michel Araújo e Luan.

PÚBLICO – 9.829 presentes.

RENDA – R$ 508.330,00.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu.