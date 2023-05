São Paulo derrota Franca fora de casa e larga na frente nas finais do NBB

O São Paulo largou na frente na final do Novo Basquete Brasil (NBB). NesTe sábado, derrotou o Sesi/Franca, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelo placar de 98 a 88. Agora a equipe da capital fará os dois próximos duelos no ginásio do Morumbi na quarta-feira (20h) e no sábado (15h). A decisão é disputada em melhor de cinco jogos.

Neste sábado, o time do Morumbi contou com 30 pontos de Siewert e 18 pontos de Da Silva, que foi responsável em pegar ainda sete rebotes. Pelo Franca, os destaques foram Lucas Dias, com 25 pontos e nove rebotes, e Georginho (12 rebotes, 18 pontos e oito assistências).

O Franca começou em ritmo avassalador e no primeiro quarto terminou com vantagem de nove pontos (33 a 24). No segundo, porém, Siewert calibrou a mão em arremessos de três e fez a vantagem terminar apenas em dois pontos (49 a 47).

No terceiro, Franca não conseguiu parar Siewert e Marquinhos e viu o São Paulo virar e fechar em 28 a 22 a parcial (75 a 70). E, no último quarto, o São Paulo se manteve frio mesmo com a torcida contra e tratou de aniquilar qualquer reação do Franca, ampliando a vantagem e fechando em 98 a 88.

O São Paulo busca o seu primeiro título do NBB. O Franca tenta o bicampeonato – foi campeão na temporada passada.