São Paulo confirma teste positivo de Hernán para Covid-19

O resultado do exame de Covid-19 foi divulgado após a viagem a Fortaleza - Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

O São Paulo confirmou na noite deste sábado que o técnico Hernán Crespo testou positivo para o coronavírus. Mais cedo, o clube já havia informado que o treinador argentino tinha apresentado sintomas da Covid-19. Ele está em isolamento e sob os cuidados do departamento médico.

Durante o período em que Crespo ficar afastado para cumprir a quarentena e se recuperar da doença, o São Paulo será comandado pelo auxiliar Juan Branda, a começar pelo duelo deste domingo, diante do Ceará, às 20h30, na Arena Castelão, pela sétima rodada do Brasileirão.

O resultado do exame de Covid-19 foi divulgado após a viagem a Fortaleza. Mas como Crespo havia desenvolvido sintomas da doença, o técnico argentino nem chegou a viajar à capital cearense com a delegação e permaneceu em São Paulo.

Será a segunda viagem para fora do Estado na competição nacional que o time não terá Crespo com a delegação. O treinador passou pelo mesmo processo antes do embate com o Atlético-GO, dia 4 de junho. Na oportunidade, ficou em isolamento por dois dias até o resultado do teste para a coronavírus dar negativo. Desta vez, como está infectado, ficará fora por mais tempo.

Vale destacar que todo o elenco do São Paulo, membros da comissão técnica e alguns funcionários viajaram ao Paraguai no último dia 17 para receber a primeira dose da vacina do laboratório chinês Sinovac oferecida pela Conmebol.

O time do Morumbi passa por um momento ruim e ainda não venceu no Brasileirão. Em seis jogos, somou apenas 3 pontos e ocupa a 17ª colocação, na zona de rebaixamento.