São Paulo confirma contratação do atacante Nahuel Bustos

O São Paulo confirmou na manhã desta sexta-feira a contratação do atacante argentino Nahuel Bustos, que será apresentado à tarde, no Centro de Treinamento da Barra Funda. O clube paulista assinou contrato de empréstimo de um ano com o reforço que pertence ao Grupo City, que controla o Manchester City.

Aos 24 anos, Bustos defendia o Girona, da Espanha, antes de acertar com o São Paulo. No clube europeu, marcou 11 gols em 45 jogos na última temporada. Antes, vestiu as camisas do Pachuca, do México, e do Talleres, da Argentina. Nas categorias de base, defendeu a mesma equipe argentina, além do Huracán e do Argentino Peñarol.

Bustos virou notícia no futebol brasileiro nas últimas semanas ao ser especulado no São Paulo e também no Internacional. O time paulista acabou levando a melhor, em parte graças ao bom relacionamento entre o presidente Julio Casares e a cúpula do Grupo City, que viu no clube brasileiro oportunidade para dar visibilidade ao seu jogador.

O argentino está acostumado a jogar pelos lados do campo, quase como um ponta. Mas é versátil e pode ajudar também como centroavante. O reforço torna-se, portanto, alternativa para Rogério Ceni no setor ofensivo, até mesmo para substituir eventualmente Jonathan Calleri.

Bustos é o quarto reforço do São Paulo na atual janela de transferência. Ele se junta a Marcos Guiherme, Galoppo e Felipe Alves. O clube ainda poderá ter novos nomes nos próximos dias. É o caso atacante venezuelano Nahuel Ferraresi, outro jogador que pertence ao Grupo City e que poderá aparecer no time brasileiro.