São Paulo comete erros, perde gols e cai para o Botafogo nos pênaltis

O São Paulo sofreu a segunda eliminação em setembro após empatar por 1 a 1 com o Botafogo e perder nos pênaltis pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no MorumBis, por 5 a 4.

Os botafoguenses voltaram a dominar os são-paulinos no primeiro tempo, como foi no empate por 0 a 0 no Rio de Janeiro. O time de Luis Zubeldía conseguiu reagir na segunda etapa, com Calleri, mas o próprio argentino e Nestor perderam as cobranças nas penalidades.

Jogadores do São Paulo lamentam eliminação nos pênaltis – Foto: Eduardo Carmim / Agência O Dia / Estadão Conteúdo

Os cariocas agora esperam quem passar entre Penãrol e Flamengo, nesta quinta-feira, em confronto no qual os uruguaios têm vantagem de um gol.

O jogo começou com o time carioca melhor, pressionando e levando perigo ao Tricolor. Com a bola, o São Paulo só conseguia trocar passes.

Aos 15 minutos, Almada teve liberdade para infiltrar na área tricolor e pegar, de cabeça, a sobra de um cruzamento de Alex Telles deixada por Rafael: 1 a 0.

Somente com 22 minutos aconteceu o que pode ter sido considerada uma reação. Lucas fez fila, tentou tabelar com o centroavante, mas a bola foi cortada. Bobadilla ainda bateu prensado.

A entrada de Luciano, aos 35 do primeiro tempo, fez com que um ataque são-paulino tivesse um esboço melhor, mas a chance veio com um pênalti. Após cinco minutos de análise, o árbitro Dario Herrera constatou mão de Barboza a área. A tônica poderia mudar, mas Lucas isolou por cima do gol.

O São Paulo teve que apostar todas as fichas no segundo tempo. Assim, o time recomeçou já buscando o ataque. Os botafoguenses, que chegaram com tanta pressa no primeiro tempo, reduziram o ritmo.

Com 15 minutos, o São Paulo chegou na chance mais clara até então. Luciano bateu cruzado e a bola passou por John, mas Calleri perdeu o tempo de bola e bateu por cima.

No final do jogo, aos 42 minutos, André Silva cruzou e próprio Calleri subiu sozinho e fez o 14º gol dele pelo São Paulo em Libertadores. O camisa 9 trouxe o time para a disputa novamente e igualou Rogério Ceni e Luis Fabiano como artilheiros do clube no torneio.

Uma confusão entre Marçal e Zubeldía fez com que a partida parasse quase três minutos. A discussão acabou com Rafinha e Gatito Fernández expulsos, além de amarelo para o lateral-esquerdo do Botafogo.

Nas penalidades, Calleri e Nestor perderam para o São Paulo, enquanto Vitinho errou no Botafogo. Os são-paulinos Luiz Gustavo, Lucas, Igor Vinicius e Luciano converteram. Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Marçal e Almada fizeram para os cariocas, com Matheus Martins fechando a disputa em 5 a 4.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 (4) X (5) 1 BOTAFOGO

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Igor Vinicius), Arboleda, Alan Franco e Wellington (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Bobadilla (Rodrigo Nestor); Wellington Rato (André Silva), Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO

John; Vitinho, Bastos, Barboza (Adryelson) e Alex Telles (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino (Tchê Tchê) e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

GOLS Thiago Almada, aos 10’/1ºT; Calleri, aos 41’/1ºT.

ÁRBITRO – Dario Herrera (ARG).

CARTÕES AMARELOS Bobadilla, Rodrigo Nestor e Igor Vinicius (São Paulo); Barboza, John e Marçal (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – Rafinha (São Paulo) e Gatito Fernández (Botafogo).

PÚBLICO – 61.329 pessoas.

RENDA – R$ 7.792.604,00

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).