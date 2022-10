São Paulo aumenta chances de Libertadores em luta aberta pelo G-8 no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro concluiu nesta segunda-feira sua 33ª rodada. Com 15 pontos ainda em disputa – exceções feitas a Goiás e Corinthians que ainda se enfrentam em jogo atrasado no próximo sábado e têm uma partida a menos -, a definição das vagas está mais encaminhada, além do título do torneio, que está nas mãos do Palmeiras.

A disputa mais intensa está nas últimas vagas da Copa Libertadores, a briga pelo G-8. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, 11 equipes ainda concorrem a cinco postos na próxima edição do torneio continental. Palmeiras, Internacional (Brasileirão) e Flamengo (Copa do Brasil) já estão classificados, enquanto Corinthians e Fluminense têm situação praticamente resolvida.

Classificação para a Libertadores 2023

Palmeiras – 100%

Internacional – 100%

Flamengo – 100%

Corinthians – 99,9%

Fluminense – 99,6%

Athletico-PR – 81,1%

Atlético-MG – 42,2%

São Paulo – 25,7%

Fortaleza – 23,5%

América-MG – 10,7%

Botafogo – 10%

Santos – 4,5%

Goiás – 2%

Red Bull Bragantino – 0,7%

LUTA CONTRA A QUEDA

A disputa contra o rebaixamento conta com nove times, quatro deles disputarão a Série B em 2023. Juventude e Avaí têm situação extremamente delicada.

Juventude – 99,9%

Avaí – 96,8%

Cuiabá – 75,1%

Atlético-GO – 53,1%

Ceará – 46,2%

Coritiba – 28,5%

Red Bull Bragantino – 0,06%

Goiás – 0,044%

Santos – 0,003%

CHANCES DE TÍTULO

O título está cada vez mais próximo do Palmeiras. O 11º troféu do Brasileirão pode ser sacramentado nesta semana dependendo de uma combinação de resultados.

Palmeiras – 99,15%

Inter – 0,74%

Corinthians – 0,06%

Flamengo – 0,05%