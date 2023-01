São Paulo, Atlético-MG e Vasco avançam com 100% de aproveitamento na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 conheceu nesta terça-feira mais classificados à segunda fase, entre eles São Paulo, Atlético-MG e Vasco, que venceram e mantiveram os 100% de aproveitamento na fase de grupos. O mata-mata começará na quinta-feira com 16 jogos.

Debaixo de muita chuva, o São Paulo venceu o Marília-SP, por 3 a 0, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. O time do Morumbi ficou na liderança do Grupo 17, com nove pontos, e agora terá pela frente o Retrô-PE (segundo colocado do Grupo 18). O Marília foi eliminado.

Com bola rolando, o São Paulo abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Thiago Galice espalmou para o meio da área e Cauê empurrou para as redes. Na etapa final, aos dois minutos, João Adriano chutou cruzado para marcar o segundo e João Gabriel, aos dez, fez o terceiro.

Com 3 a 0 no placar, o São Paulo administrou a vantagem e aproveitou a etapa final para ‘rodar o elenco’ visando a próxima fase.

MAIS CLASSIFICADOS

Nesta terça-feira, o Atlético-MG confirmou a liderança do Grupo 27 ao vencer o Água Santa-SP, por 4 a 2, em Diadema. Desta forma, os mineiros terão pela frente na segunda fase o Nova Iguaçu-RJ.

O mesmo vale para o Vasco, que venceu o Osasco Audax, por 1 a 0, em Osasco, na Grande São Paulo. Os cariocas confirmaram a liderança do Grupo 29 com 100% de aproveitamento e agora enfrentarão o Ibrachina-SP.

Também se classificaram durante o dia: Sampaio Corrêa-MA, CSP-PB, América-MG, Retrô-PE, Red Bull Bragantino-SP, Lemense-SP, Ituano-SP, Desportivo Brasil-SP, Rio Claro-SP, Sharjah-SP, EC São Bernardo-SP, Bahia-BA, Vila Nova-GO, Nova Iguaçu-RJ, Hercílio Luz-SC, Botafogo-PB, Ibrachina-SP, Remo-PA e Fortaleza-CE.