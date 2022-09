São Paulo arranca empate com o Cuiabá e amarga quinto jogo seguido sem vencer

Lance durante partida entre Cuiabá e São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A - Foto: CHICO FERREIRA - FUTURA PRESS - ESTADÃO CONTEÚDO

O São Paulo não voltou a triunfar, mas evitou a quinta derrota seguida ao empatar com o Cuiabá neste domingo, na Arena Pantanal. Chamado de “burro” pela torcida são-paulina, Rogério Ceni viu seu time jogar mal, mas buscar um empate por 1 a 1 na raça e na sorte. Ex-Palmeiras, Deyverson foi às redes pelos anfitriões, que deram azar com Marllon. O zagueiro marcou contra na etapa final e definiu o resultado, considerado bom pelo time paulista em virtude da apresentação fraca na capital do Mato Grosso.

O São Paulo tem 30 pontos e não consegue se distanciar do perigo. São cinco pontos para a zona de rebaixamento, a qual o Cuiabá deixou com o empate que levou a equipe mato-grossense aos 26 pontos.

No fim, a torcida são-paulina, em peso na Arena Pantanal, gritou “é quinta-feira”, em referência à data do jogo mais importante do ano para o São Paulo. O time levou 3 a 1 do Atlético-GO no jogo de ida das semifinais da Sul-Americana e tem de ganhar por três gols no Morumbi para ir à final.

O Cuiabá tem o pior ataque do Brasileirão, mas ignorou as estatísticas ruins e mostrou poder de fogo ao se impor em casa diante de um São Paulo quase reserva, que deu espaços na defesa. Os anfitriões precisaram de pouco tempo para abrir o placar com Deyverson, cobrando pênalti que Ferraresi cometeu em André Luis.

Perdida, a equipe de Ceni careceu de articulação. Jogou espaçada e deixou sozinho Bustos, responsável pelo comando de ataque sem Luciano e Calleri. Os visitantes se irritaram com as provocações de Deyverson, rendendo um amarelo a Welington.

Para piorar, no início do segundo tempo, o lateral-esquerdo fez falta em André Luís e foi expulso. O cenário era totalmente adverso, tanto que Ceni chegou a ser chamado de burro pelos são-paulinos nas arquibancadas.

Mas, se não deu na técnica, deu na raça e na sorte. A derrota foi evitada graças a um gol contra marcado por Marllon. O defensor deu azar ao ver a bola bater em seu braço e entrar. Nos minutos finais, mesmo com um a menos, o São Paulo intensificou a pressão. Não chegou, porém, ao segundo gol. O empate tem de ser comemorado.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 SÃO PAULO

CUIABÁ – Walter (João Carlos); Marllon, Joaquim e Alan Empereur; João Lucas, Marcão, Pepê e Sidcley (Osorio); Valdivia (Felipe Marques), André Luís (Rodriguinho) e Deyverson (Alesson). Técnico: António Oliveira.

SÃO PAULO – Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi (Juan), Luizão e Wellington; Gabriel, Alisson, Galoppo (Igor Gomes) e Patrick (Beraldo); Marcos Guilherme (Igor Vinícius) e Bustos (Talles). Técnico: Rogério Ceni.

GOL – Deyverson, aos 6 do primeiro tempo; Marllon (contra), aos 34 do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner Magalhães.

CARTÕES AMARELOS – Ferraresi, Deyverson, Valdívia, Empereur

CARTÃO VERMELHO – Wellington

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).