São Paulo aprimora posicionamento e bolas paradas para encarar o Água Santa

Rogério Ceni aproveitou a manhã desta quinta-feira para fazer aprimoramentos no posicionamento e ensaiar as jogadas para evitar surpresas contra o Água Santa, segunda-feira, no encerramento das quartas de final. Nas atividades no CT da barra Funda, o treinador tirou reservas do campo e usou bonecos de ferro pelo gramado simulando os jogadores do time de Diadema.

Depois de conversar bastante com o grupo, gesticulando para lá e para cá, Ceni usou uma parte de um dos campos para armar seu esquema ofensiva. Agiotado, o treinador as todo momento “colocava” um defensor rival para dificultar a vida do setor ofensivo tricolor.

A ideia era induzir o time a fugir rápido da marcação e, em caso de perda de bola, evitar que o oponente encaminhasse um contragolpe. Os atacantes tinham de se desvencilhar e, ao mesmo tempo, recompor a marcação em alta velocidade.

Erison deve ser o centroavante diante do Água Santa, com a lesão no tornozelo de Calleri, ainda sem previsão de retorno aos gramados. E o atacante grandalhão deve receber bastante cruzamentos, sobretudo do meia Wellington Rato, o “cara” das bolas paradas e que ensaiou bastante cruzamentos de escanteio ou mesmo cobranças de faltas.

O São Paulo quer avançar às semifinais com vitória no Allianz Parque para ter o mando em possível embate com o Corinthians. Serie uma espécie de revanche após o time de Ceni ser superado na primeira fase no Morumbi.