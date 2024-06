São Paulo anuncia permanência de Michel Araújo e contrato até 2027: ‘Coisas boas pela frente’

O São Paulo exerceu o direito de compra ao Fluminense e anunciou nesta quarta-feira a aquisição em definitivo do meia Michel Araújo. O uruguaio estava emprestado pelo clube carioca até o fim do ano e viu sua luta e versatilidade serem reconhecidas. O novo contrato vai até dezembro de 2027.

“O Tricolor acertou a permanência em definitivo de Michel Araujo! O jogador uruguaio, que estava emprestado pelo Fluminense, assinou um novo contrato até 31 de dezembro de 2027”, informou o São Paulo. Os valores não foram revelados, mas giram em torno de R$ 10 milhões.

“É um momento de alegria e de felicidade tanto para mim como para a minha família. Estamos felizes no São Paulo e quero ficar muito tempo aqui”, comemorou o acerto Michel Araújo. “Tive um bom começo de trajetória, conquistamos dois títulos e não vai ficar por aqui. Tenho certeza de que tem mais coisa boa pela frente”, continuou, lembrando da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei em 2024.

“O Michel Araujo é um jogador que desempenhou um importante papel dentro do nosso elenco. A contratação dele é uma ação importante do clube para mantermos o nosso time competitivo e na busca por importantes conquistas”, afirmou o presidente Julio Casares.

O jogador chegou ao clube em setembro de 2023, atuou por 69 jogos e anotou quatro gols, além de distribuir cinco assistência. Polivalente, ganhou a confiança da torcida e da comissão técnica e vem entrando com frequência nas partidas do São Paulo.

“Estamos felizes pela renovação do Michel Araujo até 2027. Ele é muito do projeto que a gente acredita no São Paulo, com jogadores que venham com comprometimento e entendam a grandeza que é jogar numa instituição do tamanho do São Paulo. Ele já entregou muito, todos gostam dele aqui e desempenha várias funções táticas”, completou o diretor de futebol, Carlos Belmonte.