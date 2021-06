São Paulo anuncia novo patrocinador para equipes masculina e feminina de futebol

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, a assinatura de contrato de patrocínio com a ABC da Construção, rede varejista omnichannel de materiais de acabamento para construção. O acordo prevê a exposição da marca da empresa na parte de trás do calção do futebol masculino e nas mangas do futebol feminino até janeiro de 2023.

Além disso, a logomarca também pôde ser vista nos uniformes do time masculino de basquete durante a final da NBB – Novo Basquete Brasil – no fim do mês passado.

Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, celebra o bom momento pelo qual passa o time do Morumbi. “A chegada da ABC da Construção reforça o momento do São Paulo, mais moderno e com novas histórias sendo escritas. O novo patrocinador investirá em duas modalidades, e é um parceiro estratégico, que abre portas para um novo segmento dentro do esporte.”

Tiago Moura Mendonça, CEO da ABC da Construção, comentou a relação com o time que acabou de conquistar o título estadual. “Desejamos ampliar nossa atuação em São Paulo. Fazer parte do uniforme de um dos times mais importantes do estado e o mais novo vencedor do Paulistão é uma forma muito simbólica de atingirmos esse objetivo.”

Sobre o futebol feminino, Mendonça reforça a importância das marcas valorizarem os esportes femininos para que esse reconhecimento se traduza em um suporte prático, como patrocínios e investimentos. “A ABC da Construção, como uma empresa que celebra o futuro, quer ter atitudes cada vez mais concretas em relação à diversidade.”