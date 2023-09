São Paulo anuncia Ademicon como novo patrocinador antes da final da Copa do Brasil

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a Ademicon, empresa de consórcio e investimentos, como nova patrocinadora. O contrato entre as partes vai até o fim de 2024. A nova marca será estampada na parte de frente da camisa, acima do símbolo do clube.

“Não será só uma patrocinadora, será uma sócia do São Paulo para que oportunamente possamos trazer receitas novas, mais efusiva que vai chegar. Vai propiciar aos são-paulinos um portfólio grande de oportunidades de consórcio. Terá uma plataforma a ser feita “SPFC consórcio” para que possa ajudar a organização familiar e trazer recursos para clube”, disse o presidente Julio Casares.

A marca da Ademicon já está presente na camisa do clube na decisão da Copa do Brasil frente ao Flamengo, marcado para domingo, às 16h, no Maracanã. Além do uniforme principal, a empresa terá logo nas camisas de treino, camarote corporativo no Morumbi, LED e placas de campo, aplicação da marca no backdrop de entrevistas e inserção de vídeos no placar eletrônico.

“Já apoiamos iniciativas relacionadas ao esporte e agora entramos no território do futebol. Estamos muito entusiasmados com essa parceria, pois tanto a Ademicon quanto o São Paulo são marcas fortes e campeãs em seus segmentos, representando força e estabilidade. Serão inúmeras as possibilidades de ativações conjuntas, o que fará com que a nossa empresa esteja cada vez mais próxima do torcedor são-paulino. Nos últimos anos, efetivamos diferentes parcerias com o objetivo de tornar a nossa marca cada vez mais conhecida pelos brasileiros, mostrando a nossa solidez e robustez, e este é mais um passo importante para isso”, disse Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

O acordo também prevê o licenciamento da marca São Paulo para o lançamento do consórcio do clube. Os torcedores poderão comprar cotas de consórcio de veículos a partir de uma experiência digital.

“É uma grande satisfação poder contar com um patrocinador forte e reconhecido nacionalmente como a Ademicon. Além disso, será uma parceria que, além de juntar duas grandes marcas, também cria a possibilidade de escolha de um produto personalizado e feito especialmente para os são-paulinos de todo o país”, afirmou Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do clube.