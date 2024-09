São Paulo anuncia a contratação do lateral-esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis - O Liberal

O São Paulo anunciou o lateral-esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis, que pertence ao Newcastle, da Inglaterra. A contratação se dá por empréstimo e foi anunciada na noite desta segunda-feira.

O contrato de Lewis com o São Paulo vale até 30 de junho de 2025, com opção de compra. Aos 26 anos, o jogador estava emprestado ao Watford, da segunda divisão inglesa, na última temporada. Sem espaço nos Magpies, ele buscava um novo clube.

A equipe paulista busca um reserva para Welington, que irá deixar o clube no fim do ano rumo ao Southampton. Patryck Lanza, sofreu uma lesão séria no clássico contra o Palmeiras neste mês e passou por cirurgia. Nesta janela de transferências, o São Paulo tentou trazer o português Mario Rui, do Napoli, e Alex Sandro. O último oficializou nesta semana sua chegada ao Flamengo.

Lewis nasceu em Luton, na Inglaterra, mas atua pela seleção da Irlanda do Norte, país natal de sua mãe. Ele será o primeiro jogador britânico a defender o São Paulo.

“Quando soube desta oportunidade, falei na hora para o meu empresário que gostaria de vir para o Brasil. É uma honra jogar em um gigante como o São Paulo e ser o primeiro atleta britânico da história do clube. Estou muito animado para defender um clube três vezes campeão mundial. É uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Estou ansioso pelo contato com a torcida e para contribuir com a equipe”, disse Lewis.

Profissionalmente, seu primeiro clube foi o Norwich City. O lateral chegou ao clube em 2014, para atuar nas categorias inferiores, e estreou na equipe principal durante a temporada 2017/2018. Na temporada seguinte, foi um dos destaques da conquista da EFL Championship, segunda divisão inglesa, inclusive integrando a seleção do torneio. A estreia na Premier League foi na temporada 2019/2020.

As boas atuações de Lewis chamaram a atenção do Newcastle, clube que defendeu durante três temporadas (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023). Na última temporada, já pelo Watford, o atleta atuou em 38 partidas, sendo 36 pela EFL Championship e duas pela FA Cup, com duas assistências, e tem outras 36 partidas pela seleção da Irlanda do Norte.

O novo são-paulino está convocado nesta Data Fifa e só se juntará ao elenco comandado por Luis Zubeldía somente após os jogos contra Luxemburgo (5/9) e Bulgária (8/9) pela Liga das Nações. A Irlanda do Norte disputa a Liga C.