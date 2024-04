São Paulo acerta contratação do técnico argentino Luis Zubeldía, ex-LDU

O São Paulo acertou a contratação do treinador argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, para substituir Thiago Carpini no comando técnico do time. O anúncio foi feito pelo clube na noite deste sábado, dois dias depois da demissão do antigo treinador. O contrato com o argentino vai até dezembro de 2025.

Zubeldía estava sem clube desde dezembro do ano passado, quando saiu da LDU, e era um desejo antigo do São Paulo. Em janeiro, antes de fechar com Carpini, dirigentes do time paulista manifestaram interesse em marcar uma entrevista com o argentino, mas a conversa não evoluiu. Na ocasião, o coordenador de futebol Muricy Ramalho falou sobre o assunto.

Luis Zubeldía tem 43 anos e seu último clube foi a LDU, do Equador – Foto: Reprodução / São Paulo FC

“Ele marcou, depois não queria conversar, foi muito rápido. Muita pose. Pode ser daqui dois dias, daqui três dias, e a gente louco no mercado para trazer um treinador. Você vai me desculpar, aqui é São Paulo, meu filho”, disse Muricy à CNN em janeiro.

Agora, as negociações entre Zubeldía e São Paulo se alinharam, e o treinador chega com a missão de ajudar a equipe a se reerguer no Campeonato Brasileiro após duas derrotas e tem ainda a Copa do Brasil e a Copa Libertadores no calendário.

Zubeldía foi meio-campista e se destacou nos gramados com a camisa do Lanús. Precisou encerrar a carreira como jogador de forma precoce, aos 23 anos, devido a uma grave lesão na perna. Mesmo aposentado, continuou ligado ao futebol, e deu os primeiros passos como treinador no time argentino. No ano de 2008, aos 27 anos, se tornou o técnico mais jovem da história da elite do futebol da Argentina.

Além do Lanús, Zubeldía também passou pelo Barcelona da Guayaquil, Racing, Cerro Porteño, Alavés e LDU. No clube do Equador, conquistou o Campeonato Equatoriano e a Copa Sul-Americana em 2023, diante do Fortaleza. Para chegar à final do torneio continental, o time eliminou justamente o São Paulo.

O treinador iniciará o seu trabalho no CT da Barra Funda na próxima semana, possivelmente na segunda-feira. Neste domingo, ele deve ir ao estádio Antônio Accioly para acompanhar das tribunas o duelo entre São Paulo e Atlético-GO pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deve ficar no banco para orientar a equipe na quinta-feira, diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Copa Libertadores.