São Paulo acerta contratação do atacante Éder, ex-Inter de Milão

O São Paulo acertou nesta terça-feira a contratação do centroavante Éder, de 34 anos. Ele é aguardado para a realização de exames médicos e deve assinar vínculo de dois anos. O jogador era companheiro, no clube chinês Jiangsu Suning, do zagueiro Miranda, que também está contratado pela equipe tricolor.

Éder tem dupla nacionalidade (brasileira e italiana) e passou boa parte da carreira na Itália, depois de surgir para o futebol no Criciúma, em 2005. No país europeu passou por Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria e Internazionale de Milão. Pela seleção azzurra, foi convocado pela primeira vez em 2015, participando de amistosos, eliminatória e da Eurocopa de 2016, em que a Itália chegou às quartas de final.

Livre no mercado, o atacante se torna o quinto reforço para a equipe de Hernán Crespo nesse início de temporada. Antes dele, chegaram Miranda – de quem Éder também foi companheiro no time de Milão -, o lateral-direito Orejuela – apresentado nesta terça-feira -, o atacante Bruno Rodrigues e o meia William, de 34 anos, que foi revelado no Palmeiras e estava no futebol mexicano, vestindo as cores do Tijuana.

William já sofreu com problemas cardíacos, tendo ficado afastado por algum tempo do futebol, até que houvesse garantias de que a prática do esporte não causaria ainda mais dificuldades. Ele também atuou por Goiás, Náutico, Joinville e no futebol sul-coreano.

Outro que está muito próximo de acertar sua chegada ao São Paulo é o meia Benítez, que jogou no Vasco da Gama na última temporada. O meia de 26 anos chega com a aprovação do treinador argentino.

A equipe do Morumbi, porém, liga o sinal de alerta e algumas negociações ainda podem acontecer. Isso porque, neste momento, oficialmente o São Paulo tem cinco estrangeiros em seu elenco (Arboleda, Rojas, Tréllez, Orejuela e Galeano), número limite no futebol brasileiro. Apenas cinco jogadores de outras nacionalidades podem constar na equipe titular e reserva. Com a chegada de, ao menos, mais um estrangeiro, um desses jogadores não poderá ser convocado para os jogos.

A pedido do técnico Crespo, o clube tricolor pretende buscar reforços em posições-chave para ter uma equipe competitiva para os desafios da temporada 2021, que incluem Campeonato Paulista Sicredi 2021, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.