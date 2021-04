São Caetano pega o Novorizontino em busca da 1ª vitória no Paulistão

Com apenas um ponto e na lanterna do Campeonato Paulista, o São Caetano voltará a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Novorizontino às 20 horas, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, em duelo válido pela quinta rodada.

Até agora, o São Caetano deixa a desejar no retorno à elite do futebol paulista. Em cinco jogos disputados, o time do ABC Paulista acumula quatro derrotas e um empate. O único ponto conquistado veio no empate com o Santo André por 0 a 0, fora de casa, na 3ª rodada.

Na última rodada, por exemplo, o São Caetano visitou o São Paulo e acabou goleado por 5 a 1, no Morumbi. O resultado manteve o time na lanterna do Grupo D com apenas um ponto, e também na última colocação da classificação geral.

O Novorizontino, por sua vez, ainda busca a regularidade no campeonato. O time fez quatro jogos até agora, tendo vencido uma vez, empatado dois jogos e perdido uma única vez, retrospecto que deixa o time na última posição do Grupo C com cinco pontos e em décimo na classificação geral.

Sobre o time que entrará em campo, o técnico Wilson Júnior ganhou dois reforços no início desta semana, quando Lucas e Matheus Surcini, filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca, foram apresentados. Apesar disso, os dois não devem ter condição de jogo, com o treinador optando por dar nova oportunidade aos jogadores que atuaram diante do São Paulo no último final de semana.

O Novorizontino viajou ao ABC Paulista com a ideia de dar sequência ao time que já vinha atuando. O técnico Léo Condé comentou que os resultados antes da paralisação do Estadual não eram ruins, com o time necessitando de ajustes pontuais. As únicas baixas efetivas são o lateral-direito Ricardo Luz e o volante/lateral-esquerdo William Lepu, em transição física após lesões musculares.