Esporte São Bernardo se reabilita e acaba com a invencibilidade do São Bento no Paulistão

Apesar da forte chuva que caiu na região do ABC, que paralisou o duelo por mais de 40 minutos ainda no primeiro tempo, o São Bernardo conseguiu se reabilitar no Paulistão. Depois de ficar três jogos sem vencer, recebeu e ganhou do São Bento pelo placar de 2 a 0, no estádio Primeiro de Maio. Os gols da partida foram marcados por João Carlos e Rafael Vaz, ambos depois que o jogo foi retomado.

Com o resultado, o São Bernardo voltou a embolar o Grupo D. Com oito pontos, empatou com o segundo colocado Palmeiras, mas que tem um jogo a menos. O Santo André lidera a chave com dez. Já o São Bento viu sua invencibilidade chegar ao fim no Paulistão e estaciona nos oito pontos no C.

Foi apenas a bola começar a rolar, que a chuva despencou em São Bernardo do Campo e aos poucos, o gramado foi ficando impraticável para a prática do futebol. Aos 14 minutos, o árbitro Douglas Marques das Flores paralisou a partida, também em virtude dos raios. Ao todo, foram 40 minutos sem a bola rolar. O campo parecia uma lagoa, de tanta água.

Na volta, foram poucas chances de gols, também por causa das inúmeras poças que tomavam o gramado do Estádio Primeiro de Maio. Pelo lado do São Bento, a melhor oportunidade veio em um escanteio fechado cobrado por Ivan, que obrigou o goleiro Alex Alves a se esticar inteiro para mandar para fora. Já a resposta do São Bernardo saiu em um chute cruzado de Rodrigo Souza. Mas, mesmo assim, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Na volta do intervalo, já com a condição do gramado um pouco melhor, o São Bernardo foi para cima e não demorou para abrir o placar. Aos 10 minutos, João Carlos tabelou com Léo Jabá e chegou batendo de primeira, no ângulo do goleiro Zé Carlos, que nada pôde fazer e só olhou a bola entrar.

Minutos depois, aos 22, os donos da casa chegaram a marcar mais um, com Felipe Marques, mas como o atacante estava em posição irregular, o árbitro marcou impedimento após análise do VAR. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, com o São Bento fazendo pressão pelo empate, mas foi o São Bernardo que marcou mais um, desta vez de pênalti. Aos 38, depois de um cabeceio de João Carlos, a bola bateu no braço de Victor Pereira. Rafael Vaz foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando o placar em 2 a 0.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da sexta rodada do Paulistão. Logo às 15h30, o São Bento recebe o Mirassol, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Mais tarde, às 16h, o São Bernardo visita a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 2 X 0 SÃO BENTO

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder (Romércio), Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Jeferson (Bruno Azevedo), Rodrigo Souza, Henrique Lordelo, Chrystian (Jhony Douglas) e Arthur Henrique; Léo Jabá (Felipe Marques) e João Marcos (Felipe Diogo). Técnico: Márcio Zanardi.

SÃO BENTO – Zé Carlos; Victor Pereira, Léo Silva (Marlon) e Bruno Aguiar; Caio Hila (Foguinho), Lucas Lima (Rafael Chorão), Carlos Jatobá (Marquinhos) e Ivan; Fernadinho, Marcos Nunes (Renan Mota) e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS – João Carlos, aos 10, e Rafael Vaz (pênalti), aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Souza (São Bernardo) e Bruno Aguiar e Marcos Nunes (São Bento).

RENDA – R$ 15.700,00.

PÚBLICO – 659 pagantes.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.