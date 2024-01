Esporte São Bernardo estreia no Paulistão com vitória sobre Ituano no Primeiro de Maio

Time com a segunda melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista do ano passado, o São Bernardo estreou na atual edição da competição com vitória sobre o Ituano por 2 a 0, neste domingo, no estádio Primeiro de Maio. O time do ABC Paulista dominou do início ao fim e conquistou os seus primeiros três pontos no Estadual.

O São Bernardo ocupa o segundo lugar do Grupo D, atrás apenas do São Paulo, que venceu o Santo André por 3 a 1. O Botafogo perdeu para o Santos, enquanto o Novorizontino empatou com o Palmeiras. O Ituano, por sua vez, terá que buscar a reabilitação na próxima rodada.

Apesar da chuva que caiu no ABC Paulista, São Bernardo e Ituano conseguiram apresentar um bom futebol neste domingo. Empurrado por seus torcedores, o time da casa chegou com perigo logo aos 5 minutos. Vitor Ricardo recebeu na direita e cruzou para João Carlos. O atacante cabeceou e parou em uma defesa milagrosa de Jefferson Paulino.

O Ituano era mais tímido e tentou ameaçar na base do contra-ataque, mas só foi cometer um erro para o São Bernardo abrir o marcador. A defesa faltou mal e entregou a bola para Lucas Tocantins, que acertou um bonito chute de primeira para surpreender o goleiro Jefferson Paulino e fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o São Bernardo começou pressionando e praticamente não deixou o Ituano respirar. Lucas Lima chegou a marcar aos oito minutos, mas a arbitragem pegou posição irregular de Victor Ricardo, responsável pelo cruzamento, e anulou o lance.

Se o Ituano tinha pouca força ofensiva com o placar em 0 a 0, quando esteve atrás do marcador o ataque praticamente não existiu. O São Bernardo dominou as ofensivas e só não teve um placar elástico a seu favor porque Jefferson Paulino fez grandes defesas para evitar o pior.

Aos 37, não teve jeito. Kayke invadiu a área e acabou sendo derrubado por João Vialle, pênalti marcado por Raphael Claus. O próprio atacante foi para a cobrança, deslocou o goleiro e deu números finais ao embate.

Na próxima rodada, o Ituano enfrentará o Corinthians na quarta-feira, às 19h30, no estádio Novelli júnior, em Itu. No mesmo dia, às 21h30, o São Bernardo vai visitar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 2 X 0 ITUANO

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Vitor Ricardo (Alan Santos), Hélder, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson (Wesley Dias); Lucas Tocantins (Hugo Sanches), Silvinho (Matheus Régis) e João Carlos (Kayke). Técnico: Márcio Zanardi.

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Marcel e Jonathan Silva (Aluisio); José Aldo (Miqueias), Yann Rolim (Matheus Cadorini) e Eduardo Person (Thonny Anderson); Pablo Diogo, Mineiro (Marlon) e Salatiel. Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS – Lucas Tocantins, aos 43 minutos do primeiro tempo. Kayke (pênalti), aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vitor Ricardo (São Bernardo); Marlon e Mineiro (Ituano).

ÁRBITRO – Raphael Claus.

RENDA – R$ 22.290,00

PÚBLICO – 678 torcedores.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).