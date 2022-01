Santos vence São Caetano em 1º jogo-treino do ano; Felipe Jonatan pega covid-19

O técnico Fábio Carille teve uma manhã de emoções opostas no CT Rei Pelé, nesta quarta-feira. O treinador comemorou a vitória do Santos sobre o São Caetano por 4 a 3, no primeiro jogo-treino desta pré-temporada. Ao mesmo tempo, lamentou um desfalque de última hora: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan testou positivo para a covid-19.

“Mensagem aos meus amigos e familiares e todos aqui do Instagram: acabei de positivar para a covid-19. Estou em casa e estou bem! Usem máscara. Juntos, venceremos essa doença”, informou Felipe Jonatan em suas redes sociais. Nem o jogador e nem o clube revelaram se ele apresenta algum sintoma da doença.

Com o teste positivo, o lateral se tornou baixa quase certa para a estreia do Santos na temporada. O time de Carille fará sua estreia no Campeonato Paulista na quarta-feira da próxima semana, contra a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

O desfalque preocupa porque no momento Felipe Jonatan é o único lateral-esquerdo de ofício no elenco santista, após a saída de Moraes para reforçar o Juventude. Carille deve improvisar Lucas Braga ou Marcos Guilherme como ala pela esquerda no primeiro jogo oficial da equipe na temporada.

Felipe Jonatan é o 14º jogador do Santos a contrair covid-19 nesta pré-temporada. Entre os que ainda estão afastados, ele se junta a Kaiky, Robson Reis e Vinícius Balieiro. O volante Kevin Malthus também se reabilita da doença, mas seguirá afastado após o período recomendado de isolamento porque se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

No primeiro jogo-treino do ano, o treinador optou por Lucas Braga para ocupar o lado esquerdo, posicionado como ala. Mantendo o esquema 3-5-2, que vinha utilizando na reta final do Brasileirão de 2021, o treinador escalou o Santos com João Paulo; Velázquez, Luiz Felipe e Bauermann; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.

Além dos jogadores afastados pela covid-19, foram baixas também Marinho, Carlos Sánchez e Sandry. Eles foram preservados. Para o segundo tempo, Carille contou com Ricardo Goulart, principal reforço do ano. E mudou o esquema para o 4-3-3: John; Daniel Guedes, Ivonei, Leonardo Zabala e Luiz Henrique; Jobson, Allanzinho e Bruno Oliveira; Ângelo, Ricardo Goulart e Léo Baptistão.

Os gols santistas foram marcados por Marcos Guilherme, Madson, Ângelo e Léo Baptistão. Do lado do São Caetano, balançaram as redes Lucas Abreu, Christianno e Lincon.

Antes da estreia no Paulistão, o Santos fará mais um jogo-treino, na sexta. O adversário ainda não foi divulgado. Depois da atividade, a equipe seguirá em pré-temporada até segunda-feira.