Esporte Santos toma gol de Yuri Alberto no fim e empata com Internacional na Vila Belmiro

Nome de uma das gerações mais recentes de meninos da Vila, o atacante Yuri Alberto, hoje no Internacional, tirou uma vitória das mãos do Santos na noite deste domingo, ao balançar a rede aos 42 minutos do segundo tempo e arrancar um empate por 2 a 2 na Vila Belmiro. O gol do jovem de 20 anos no jogo válido pela 17.ª rodada do Brasileirão impediu que os santistas dessem um grande salto na tabela.

Enquanto vencia, o time comando por Fernando Diniz ocupava a sexta colocação. Com o empate, caiu para o 11.º lugar, com 22 pontos. A pontuação é a mesma do Internacional, que aparece logo acima, na 11.ª colocação, em vantagem porque tem mais gols marcados, já que os dois estão empatados até no saldo de gols.

O Internacional entrou em campo com uma postura ofensiva, na intenção de surpreender o Santos durante os primeiros minutos, estratégia colocada em prática com sucesso. Com apenas sete minutos de jogo, o lateral Mercado, que ainda não havia jogado apesar de ter sido anunciado no início de julho, ficou cara a cara com João Paulo e superou o goleiro santista para celebrar o primeiro gol pelo clube gaúcho logo em sua estreia.

A alegria do estreante durou apenas até os 23 minutos, quando Gabriel Pirani deixou tudo igual ao invadir área e bater firme para ver a bola bater na trave antes de entrar no gol. A virada saiu onze minutos depois. No lance, lá estava Mercado, dessa vez sendo driblado por Lucas Braga, que cruzou para área na sequência da jogada, concluída por um cabeceio de Madson. Assim, o time da casa foi para o intervalo em vantagem no placar.

O Internacional tentou repetir a pressão do início do primeiro tempo nos minutos iniciais da etapa final e até conseguiu, porém sem a eficiência para colocar a bola na rede. Aos nove minutos, Mercado apareceu de novo, protagonizando um lance polêmico. O argentino recebeu um cartão amarelo após entrada dura em Marcos Leonardo, em lance que foi para revisão do VAR para avaliar a possibilidade de expulsão, que acabou descartada.

Depois de uma movimentação maior por parte dos visitantes, o ritmo da partida caiu muito no restante do segundo tempo. Satisfeito com o placar, o Santos não se arriscou muito. Já o Inter chegou em alguns lances pontuais, principalmente com Paolo Guerrero, mas foi o ex-santista Yuri Alberto quem conseguiu o empate. O atacante de 20 anos, que trocou o Santos pelo Inter no ano passado, balançou a rede aos 42 minutos, após se projetar na área para aproveitar um passe certeiro de Edenilson.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 2 INTERNACIONAL

SANTOS – João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean mota, Gabriel Pirani e Carlos Sánchez (Vinícius Balieiro); Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL – Daniel; Mercado (Guerrero), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado (Boschilia), Edenilson e Patrick (Palacios); Taison e Yuri Alberto (Johnny). Técnico: Diego Aguirre.

GOLS – Marcelo, aos 7, Gabriel Pirani, aos 23, e Madson aos 34 minutos do primeiro tempo; Yuri Alberto, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wagner Leonardo (Santos); Mercado e Rodrigo Lindoso (Internacional).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).