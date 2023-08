Santos sofre quatro gols no 2º tempo e é goleado pelo Fortaleza na estreia de Aguirre

Com a derrota fora de casa, o Peixe termina o primeiro turno do campeonato na zona de rebaixamento

Contratado para substituir o demitido Paulo Turra, o técnico Diego Aguirre estreou no comando do Santos com uma derrota por 4 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O resultado soterra toda a esperança cultivada pelos santistas na última semana, ao longo da qual foi articulada uma mudança de tom entre os torcedores, que deixaram as cobranças de lado e apoiaram os jogadores com um foguetório no embarque para a capital cearense.

A resposta em campo, contudo, ficou longe do esperado. Os quatro dolorosos gols, todos marcados no segundo tempo, fazem o time alvinegro terminar o primeiro turno do campeonato nacional dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos. Dos últimos 18 jogos da temporada, apenas um terminou em vitória. O Fortaleza, que vinha de quatro derrotas seguidas no Brasileirão, fica em 11º lugar, com 26 pontos

Peixe segurou empate na etapa inicial, mas se desequilibrou no segundo tempo e levou 4 a 0 – Foto: Raul Baretta / Santos FC

Aguirre teve de lidar com desfalques para montar sua primeira escalação no Santos. Além da ausência de Marcos Leonardo, que não treinou durante a semana enquanto seus representantes negociam com a Roma, o treinador não pode contar com o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza, suspensos.

Diante de tal cenário, Aguirre surgiu com uma ideia pouco usual no setor ofensivo, escalando o lateral-direito João Lucas como um meia-atacante pela direita. Sem o artilheiro Marcos Leonardo, preencheu a vaga de referência no ataque com Julio Furch, que sofreu por estar muito isolado. O centroavante argentino recebia muitas bolas longas dos companheiros, mas a falta de aproximação tornava as tentativas inúteis.

Os santistas evoluíram com o passar do tempo, especialmente após Jean Lucas ficar mais à vontade no jogo. Era ele quem comandava a saída e fazia a bola chegar com um pouco mais de qualidade ao campo de ataque. O Fortaleza, por sua vez, soube usar a fragilidade da defesa alvinegra nas bolas aéreas para causar alguns sustos no adversário

Depois de um primeiro tempo razoável, o Santos deixou o Fortaleza chegar mais vezes e passou a cometer erros defensivos também pelo chão, como aos 13 minutos, quando Machuca dominou dentro da área e bateu no canto esquerdo de Vladimir para abrir o placar no Castelão. Após ter a rede balançada, o Santos teve momentos de reorganização e conseguiu algumas jogadas interessantes no campo ofensivo.

A entrada de Soteldo, em seu primeiro jogo após mais de um mês de afastamento por indisciplina, trouxe um fator novo à equipe do litoral paulista, com jogadas mais agudas para quebrar a marcação. Uma reação não parecia impossível, mas o cenário mudou depois que João Basso marcou um gol contra, aos 34, ampliando o placar para os donos da casa. Aos 37, Caio Alexandre recebeu sozinho dentro da área e anotou o terceiro. Pacheco fez o quarto, aos 45.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 4 X 0 SANTOS

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha) e Pochettino (Pedro Augusto); Marinho (Yago Pikachu), Thiago Galhardo (Silvio Romero) e Machuca (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS – Vladimir; Gabriel Inocêncio, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández (Camacho); Dodi, João Lucas (Weslley Patati), Jean Lucas (Luan Dias) e Lucas Braga (Soteldo); Julio Furch (Bruno Mezenga). Técnico Diego Aguirre.

GOLS – Machuca, aos 13, João Basso (Contra), aos 34, Caio Alexandre, aos 37, e Bruno Pacheco, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Machuca, Titi e Rodrigo Fernández.

RENDA – R$ 346.017,00

PÚBLICO – 32.301 torcedores

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).