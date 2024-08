Santos sofre empate da Ponte no final, é vaiado pela torcida, mas reassume 1º lugar na Série B

Lance da partida entre Santos e Ponte Preta - Foto: Raul Baretta/Santos FC

Depois de dominar boa parte da partida, abrir 2 a 0 no placar e desperdiçar algumas oportunidades, o Santos deixou o gramado da Vila Belmiro vaiado, nesta sexta-feira, ao empatar com a Ponte Preta por 2 a 2 em duelo válido pela 24ª rodada da Série B.

A torcida do Santos vaiou muito, afinal o time soma quatro jogos sem vitória em casa (três empates e uma derrota) e ainda sofreu o empate com o adversário com um jogador a menos desde o primeiro tempo.

Com o resultado, o time do técnico Fábio Carille ficou com 40 pontos ao lado do Novorizontino, mas lidera a competição por melhor saldo de gols, mas poderá perder esta posição até o final da rodada. A Ponte chegou aos 29 pontos, em 13º lugar.

Empurrado pelo incentivo da pequena, mas barulhenta torcida, o Santos se impôs desde o início no campo de ataque. A Ponte Preta ficou recuada e deu pouco espaço para a criação e jogadas santistas.

Apesar das dificuldades, o Santos não perdeu a paciência e continuou a trocar passes na espera de uma brecha para agredir o adversário. Aos 23 minutos, Guilherme escapou pela esquerda e cruzou para área. Wendel subiu bastante e tocou de cabeça para Giuliano, que, também de cabeça, abriu o placar. Foi o oitavo gol no ano do experiente meia, o quarto sobre a Ponte Preta.

Em desvantagem, a Ponte tentou reagir, mas levou o segundo gol aos 32 minutos. João Basso, que entrou no time em cima da hora após Jair pedir para não jogar por uma eventual negociação com o Porto, de Portugal, recusada pela diretoria santista, dominou a bola com classe dentro da área e bateu bonito para fazer 2 a 0.

A situação da Ponte ficou crítica aos 44 minutos, quando Elvis foi expulso por excesso de reclamação. O jogador, ao deixar o gramado, disse que nada tinha falado para receber o cartão vermelho e se defendeu, ao dizer que era o capitão do time.

O panorama anão mudou no segundo tempo. O Santos continuou com o domínio da partida, mas não contou com um espetacular contragolpe aos dez minutos. O centroavante Jeh demonstrou muita força para ganhar de João Basso na corrida e bateu com estilo na saída de Gabriel Brazão: 2 a 1.

O gol ponte-pretano não abalou o Santos, que seguiu no ataque. Pituca e Otero levaram perigo para a meta de Pedro Rocha. A Ponte, tímida, sonhou em conseguir mais um contra-ataque, mas a defesa santista se posicionou melhor e impediu a progressão adversária.

Mas aos 45 minutos, após erro na saída de bola santista, a Ponte levou a bola até a área do Santos e Dodô completou com sucesso para decretar o empate.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 PONTE PRETA

SANTOS – Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso (Alex), Gil e Souza (Rodrigo Ferreira); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Billy Arce); Guilherme, Wendel Silva e Weslley Patati (Otero). Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Sérgio Raphael, Matheus Silva e Gabriel Risso (João Gabriel); Hudson (Emerson Santos), Castro e Elvis; Iago Dias (Dodô), Gabriel Novaes (Matheus Régis) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOLS – Giuliano aos 23 e João Bassi aos 32 minutos do primeiro tempo. Jeh aos dez e Dodô aos 45 do segundo.

CARTÃO AMARELO – Jeh e João Gabriel.

CARTÃO VERMELHO – Elvis.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 275.725,00.

PÚBLICO – 6.946 torcedores.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).