Santos se reapresenta com reunião, reforços e expectativa por ano mais tranquilo

Após um mês de férias, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira para iniciar a pré-temporada. Antes do início dos trabalhos, os jogadores tiveram uma reunião com o coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão e o técnico Odair Hellmann, anunciados pelo clube em novembro. O presidente Andres Rueda também participou.

“Eu procurei reforçar aquilo que todo mundo deveria saber, que é a força da marca Santos FC. Em todos os anos que joguei na Europa, o Santos era sempre o principal time que as pessoas falavam. Essa instituição tem que ser sempre respeitada. Percebi o clima leve na reapresentação e temos que seguir assim, alegres, mas com seriedade na hora do trabalho. A pressão e insegurança atrapalham, e o nosso trabalho aqui de fora do campo é dar tranquilidade para que eles possam desempenhar. Fiquei muito feliz com esse primeiro contato”, afirmou Falcão.

Os atletas fizeram avaliações fisiológicas e depois foram divididos em dois grupos. Uma parte fez testes na academia e o restante fez trabalho leve no gramado. As atividades sob o comando de Odair Hellmann contaram com a presença do zagueiro Messias, ex-Ceará, e do volante Dodi, ex-Kashiwa Reysol, novos reforços santistas. Também contratados neste final de ano, o atacante Mendoza, destaque do Ceará na última temporada, e o lateral-direito João Lucas, que estava no Cuiabá, fizeram apenas exames médicos. Os dois se juntam ao grupo na quinta-feira.

“O Santos FC é muito grande. Os profissionais que não estão aqui querem estar, e os que estão têm que dar a vida para continuar aqui. Estar no Santos FC é motivo de honra, de orgulho e de muita responsabilidade. Nós, jogadores, comissão técnica e todos que trabalham aqui dentro, estamos iniciando hoje um trabalho e vamos buscar representar essa camisa, pois esse clube e essa torcida merecem”, comentou Odair Hellmann.

Além dos reforços, o trabalho teve a participação do atacante Raniel e do meia Gabriel Pirani, que voltaram ao Santos após empréstimos para Vasco e Cuiabá, respectivamente, durante 2022. Campeões paulistas sub-20, Ivonei, Cadu, Pedrinho Scaramussa e Derick, também participaram do treino. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, liberado para acompanhar o nascimento do filho, se reapresentará nos próximos dias.