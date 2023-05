Santos se desestabiliza após expulsão e leva virada do Audax Italiano

Equipe comandada por Odair Hellmann continua na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos

O Santos fazia um bom jogo na noite desta quarta-feira e tinha tudo para encaminhar uma vitória importante em Rancagua, no Chile, contra o Audax Italiano, mas uma expulsão sofrida por Joaquim nos acréscimos do segundo tempo desestabilizou o time da Vila Belmiro. Assim, o então triunfo parcial por 1 a 0 foi transformado em uma derrota por 2 a 1, resultado que complicou os santistas na disputa da Copa Sul-Americana.

Com quatro rodadas já disputadas, a equipe comandada por Odair Hellmann continua na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos, e vê o Audax abrir três pontos de diferença, em segundo lugar. Agora, resta apegar-se ao fato de que os dois últimos duelos, contra Newell’s Old Boys e Blooming, nos dias 6 e 29 de junho, respectivamente, terão a Vila como palco.

Santos foi derrotado por 2 a 1 nesta quarta-feira – Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Santos entrou em campo com um time desfigurado, especialmente no meio de campo. Poupados por desgaste físico, Dodi e Lucas Lima sequer viajaram para o Chile e deram lugar a Alison e Camacho, dois nomes que despertam certas dúvidas no torcedor. Utilizado por poucos minutos em apenas quatro jogos, Alison foi escalado pela primeira vez como titular desde seu retorno ao clube, em fevereiro. Já Camacho, bastante presente no ano passado e pouco aproveitado por Odair, entrou para fazer seu décimo jogo neste ano.

No ataque, sem Lucas Braga, desfalque após sofrer uma concussão, e com Soteldo, recém-recuperado de lesão, no banco, o treinador escalou Daniel Ruíz pela direita, lado que vinha sendo ocupado por Ângelo, neste jogo deslocado para a esquerda. A disposição rendeu bons frutos. Após desperdiçar boa oportunidade dentro da área com menos de um minuto do jogo, Ruíz compensou o lance aos 19, projetando-se pela ponta direita, em velocidade, para receber passe de João Lucas e tocar para trás, na medida para Camacho bater e marcar seu segundo gol com a camisa santista, o primeiro nesta temporada.

O time santista continuou confiante e criando oportunidades, a melhor delas em um lance no qual Alison ficou cara a cara com o goleiro Ahumada e bateu fraco, na mão do adversário. Nas poucas vezes em que o Audax chegou, João Paulo trabalhou bem para evitar o gol. O cenário, contudo, mudou drasticamente nos acréscimos. Irritado por ter sido punido com um cartão amarelo após sofrer um pisão no pé, Alison recebeu o segundo amarelo ao dar uma cotovelada em Sosa e foi expulso. Para piorar, o Santos sofreu o gol de empate na cobrança da falta marcada na jogada da expulsão. Diaz cobrou e Sosa desviou de cabeça para vencer João Paulo, que nem se mexeu.

Ao voltar do intervalo para o segundo tempo, a equipe alvinegra ainda estava desestabilizada, afetada pelo nervosismo dos minutos finais da etapa anterior. Isso ficou claro quando o gol da virada saiu, ainda aos nove minutos. Rojas conseguiu ludibriar Lucas Pires e Camacho para cruzar na área, onde Sosa cabeceou e marcou, aproveitando o espaço deixado entre João Lucas e Maicon, que entrou no lugar de Alison para suprir a expulsão de Joaquim.

Odair esperou um pouco e, menos de dez minutos depois do gol, resolveu colocar Soteldo no lugar de Daniel Ruíz, a inferioridade numérica continuou pesando, assim como a confiança abalada da equipe, que não conseguiu ser organizar para reagir.

FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO 2 X 1 SANTOS

AUDAX ITALIANO – Ahumada; Rojas; Pereira, Labrín e Cereceda (Matus); Marcelo Díaz (Bosso), Juárez, Hachen (Sepúlveda) e Gonzalo Ríos (Nicolas Fernández); Riveros (MichaelFuentes) e Gonzalo Sosa. Técnico: Luca Marcogiuseppe.

SANTOS – João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Alison (Maicon) Rodrigo Fernández e Camacho (Ivonei); Daniel Ruíz (Soteldo), Deivid Washington (Wesley Patati) e Ângelo (Lucas Barbosa). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Camacho, aos 19, e Gonzalo Sosa, aos 49 minutos do primeiro tempo. Sosa, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Christian Ferreyra (URU).

CARTÕES AMARELOS – Nicolás Fernández, Gonzalo Sosa, João Paulo e Joaquim.

CARTÃO VERMELHO – Joaquim.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile).