Santos repatria técnico multicampeão Kleiton Lima para reerguer futebol feminino

Kleiton Lima fez história com o time feminino do Santos. Foram importantes conquistas sob a direção do treinador, entre elas o bicampeonato da Libertadores (2009 e 2010) e da Copa do Brasil (2008 e 2009). Em jejum desde sua saída, o clube oficializou o retorno nesta segunda-feira sob confiança de redenção da equipe.

O técnico chega para a vaga de Tatiele Silveira, que acabou dispensada pelo fracasso no Brasileirão, no qual o time não conseguiu se classificar entre os oito melhores após tropeço na última rodada da fase de grupos. A treinadora, campeã nacional com a Ferroviária, não conseguiu repetir a façanha na Vila Belmiro.

Referência no País entre 2009 e 2012, quando foi apontado como o maior time feminino brasileiro, o Santos já teve Marta defendendo suas cores, ainda conta com a experiente Cristiane e espera retomar o caminho dos títulos com Kleiton Lima.

“Acho que a palavra que define o que sinto agora é emoção. Sou fruto dessa casa, é o clube que eu amo, que faz parte da minha história. Essa história de voltar para onde tudo começou faz realmente eu me sentir motivado, feliz e emocionado, com o coração pujante”, disse Kleiton Lima no CT Rei Pelé.

“Eu enxergo um futuro muito promissor. Primeiro porque as Sereias (da Vila, apelido da equipe feminina), como a gente falou, já têm tradição e ainda são o principal ícone do nosso futebol feminino”, afirmou. “O Santos oferece uma estrutura para o futebol feminino que poucas equipes do Brasil podem igualar, continua sendo referência. A gente tem grandes jogadoras, já acompanho esse elenco faz tempo e sei que é um elenco que pode produzir ainda muito mais.”

Atualmente o Santos disputa o Campeonato Paulista, no qual está na segunda colocação. Mas os planos da diretoria com Kleiton Lima são para 2023, no qual espera retomar a hegemonia nas competições nacionais para voltar à Libertadores.

O novo comandante terá a companhia da auxiliar técnica Fabi Guedes e da coordenadora de futebol feminino, Aline Xavi, ex-jogadoras sob sua direção. Ele aposta alto nessa parceria para o reencontro com os títulos.

“Reencontro pessoas que fizeram parte da minha história, num outro cenário, e agora ao meu lado, nessa reestruturação do futebol feminino. Isso me deixa ainda mais confiante, sei que posso contar com a Aline, com o próprio presidente, que já conhece a história do clube. Todos me acolheram muito bem e sem dúvida nenhuma vamos fazer um grande trabalho daqui pra frente”, projetou Kleiton Lima.