Santos registra Fábio Carille na CBF e técnico fica livre para dirigir o time

A polêmica envolvendo o Santos e o japonês V-Varen Nagasaki chegou ao fim nesta sexta-feira e o técnico Fábio Carille está apto para dirigir o clube paulista após seu registro aparecer no Boletim Informativo Diário (CIB) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Possivelmente, não haverá a necessidade do pagamento da multa, como os japoneses cobravam.

“O Santos Futebol Clube oficializou hoje na Confederação Brasileira de futebol (CBF) o registro do técnico Fábio Carille. Durante longa reunião pela manhã com representantes do V-Varen Nagasaki, o Santos tomou conhecimento de que o contrato do treinador com o clube japonês terminou no dia 1º de janeiro”, informou o Santos.

“Assim, a partir do 1º dia do ano, Fábio Carille estava legalmente liberado para acertar sua vinda para o Santos. Com o registro do contrato do treinador na CBF, o Santos encerra oficialmente as conversações com o V-Varen Nagasaki”, continuou o clube, deixando claro que não agiu de má-fé pois o vínculo do técnico com os japoneses havia acabado.

A longa reunião contou, da parte do Santos, com os advogados Daniel Curi e Felipe Rossetto, o Coordenador de Futebol Alexandre Gallo, o técnico Fábio Carille e o representante do Santos no Japão, Sthefano Lopes. “Eventuais demandas serão avaliadas e debatidas no momento oportuno e nos foros competentes”, cravou o clube.

Carille já vai dirigir o Santos na estreia do Paulistão, do dia 20, focado somente no novo trabalho. A multa cobrada pelos japoneses por mais de uma vez deve terminar em batalha nos tribunais, com os paulistas certos que não necessitaram mexer nos cofres do clube.