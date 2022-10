Santos reclama em vídeo que foi prejudicado por árbitros em 7 jogos do Brasileiro

A diretoria do Santos ainda está indignada com os erros de arbitragem contra a equipe e resolveu publicar um vídeo no qual mostra que a equipe foi prejudicada em oito partidas, sendo sete delas no Brasileirão, e que custaram ao menos 10 pontos para a equipe. Na visão do clube, o time podia estar na sexta colocação, portanto dentro do G-6, e com vaga para a Libertadores de 2023 encaminhada. O estopim foi a penalidade ignorada diante do Flamengo, de Matheuzinho em Camacho, que acabou ocasionando o gol dos cariocas na sequência da jogada.

“Lances que CLARAMENTE prejudicaram o Santos em 2022”, é o título do vídeo de dois minutos e 10 segundos que traz os oito erros reclamados pelo clube em ofícios já entregues para a Comissão de Arbitragem e dos quais ainda reclama de ter sido “totalmente ignorado” pela CBF.

“O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade. Chega de erros grosseiros”, havia cobrado o presidente Andres Rueda em carta enviada à CBF ainda na terça-feira à noite, após a derrota por 3 a 2 no Maracanã. Após manifestar sua indignação, o clube abriu guerra contra os árbitros e espera ao menos receber uma retratação da entidade.

De acordo com o “dossiê santista”, são erros em três pênaltis no Brasileirão, além de dois gols anulados incorretamente e dois lances de expulsão equivocados apenas nos jogos citados na competição, além de outro pênalti claro ignorado em visita ao Coritiba pela Copa do Brasil.

Além da penalidade não marcada contra o Flamengo, o Santos também se sentiu prejudicado no 0 a 0 com o Fluminense, por uma falta dentro da área em Angulo não apitada por Anderson Daronco logo na rodada de estreia. Outro pênalti teria sido marcado de maneira incorreta, mas desta vez para o Coritiba, na visão dos paulistas, sem falta de Vinícius Zanocelo em Andrey. O time venceu aquele jogo por 2 a 1.

Os gols anulados reclamados dariam vitória sobre o Internacional (ficou no 1 a 1) e Ceará (0 a 0). Eduardo Bauermann fez diante dos gaúchos, mas uma linha mal traçada flagrou impedimento do zagueiro, enquanto Léo Baptistão abriu o marcador contra os cearenses na Arena Barueri, mas o VAR acusou uma falta no meio do campo de Jhojan Julio bastante questionável.

Por fim, o clube ainda reclamou do segundo cartão amarelo e do consequente vermelho para Lucas Barbosa diante do Corinthians, em lance no qual o jovem sequer tocou no goleiro rival, e pela não expulsão de Popó, do Red Bull Bragantino, após entrada violenta em Bauermann.

Não fossem os erros, o Santos imaginava ter vencido Fluminense, Flamengo, Internacional e Ceará, somando mais 9 pontos, e ao menos ter empatado com o Corinthians, garantindo mais um na classificação. Os jogos contra Coritiba e Red Bull Bragantino, apesar das broncas, a equipe conseguiu ganhar.