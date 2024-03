Esporte Santos quer recuperar atletas contundidos para fase decisiva do Campaonato Paulista

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista como primeiro colocado do Grupo A, o Santos já tem um planejamento traçado para buscar o título: recupera atletas lesionados para ter força máxima nas fase eliminatórias.

O meia Giuliano segue no departamento médico e não joga domingo, mas o técnico Fábio Carille terá a volta de Cazares, que se recuperou de lesão no tornozelo direito. O meia equatoriano não atua desde o início de fevereiro, na vitória sobre o Corinthians.

Poder contar com o máximo de atletas para aumentar o leque de opções no momento de mexer no time é uma opção que Carille pretende contar num momento em que a competição entra em uma fase decisiva.

“Se nós fizermos a nossa parte, ganhando os jogos e tendo boas atuações a equipe vai pegar mais confiança e isso é fundamental”, afirmou Cazares sobre a atual situação do Santos no Campeonato Paulista.

Além de Giuliano, o Santos ainda trabalha para recuperar o meia Otero e o atacante William Bigode. Carille, no entanto, confia na força do elenco para seguir colecionando bons resultados. “Tenho um grupo muito qualificado”, afirmou o treinador.