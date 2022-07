Esporte Santos precisa repetir façanha de Pelé para superar Corinthians na Copa do Brasil

Quando o Santos entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil, o time da Vila terá de lidar com duas marcas negativas: o retrospecto ruim contra o rival em disputa de mata-mata (9 a 3) e a necessidade de reverter a goleada sofrida na partida de ida (4 a 0) para se classificar à próxima fase. Na história do clássico, o Santos superou o Corinthians por cinco ou mais gols de diferença em apenas cinco oportunidades, sendo três delas na era Pelé, em 1958, 60 e 61.

A última vez em que o Santos conseguiu o resultado exato de cinco gols de diferença foi em 1960, em uma goleada de 6 a 1 pelo Campeonato Paulista, com três gols de Pepe e um de Pelé. 62 anos depois, caso esse resultado se repita, o time conseguirá reverter o resultado negativo na partida de ida e se classificará para a próxima fase da disputa.

A goleada por 5 a 0 não é o único resultado que o santista almeja nesta quarta-feira. Em caso de vitória por quatro gols de diferença, a decisão de qual equipe irá avançar às quartas de final da Copa do Brasil será nos pênaltis. Na história do clássico, esse placar favorável ao Santos se repetiu em três oportunidades, mais recentemente em 2014, pelo Campeonato Paulista, por 5 a 1. Como a CBF extinguiu o critério de gol fora como desempate, este placar levaria a disputa às penalidades máximas.

Por outro lado, o Santos nunca foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Esta é a segunda vez que o confronto entre as duas equipes acontece na competição. No primeiro, pelas oitavas de final de 2015, o alvinegro avançou após duas vitórias – 2 a 0 e 2 a 1.

Coincidentemente, esta foi a última oportunidade em que o Santos superou o Corinthians em confrontos eliminatórios. Em 12 disputas até aqui, que envolveram, além da Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, o Corinthians leva vantagem: 9 a 3, a última sendo nas semifinais do Paulistão de 2019. Um empate ou derrota por três gols de diferença garante a equipe de Vítor Pereira nas quartas de final do torneio.

Marcelo Fernandes, técnico interino do Santos após a demissão de Fabián Bustos, enxerga como difícil a missão do time, mas garante que irá utilizar força máxima para buscar a classificação. “Estamos disputando um campeonato. Logicamente o primeiro jogo foi atípico, mas jogamos dentro de casa e sabemos da importância de quarta-feira. Se é para entrar para fazer experiência a gente não joga. Vamos entrar para buscar a classificação”, afirmou o treinador.

Confira o histórico de placares que classificam o Santos:

04/09/1927 – Corinthians 3 x 8 Santos – Campeonato Paulista – Palestra Itália

08/05/1932 – Santos 7 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista – Vila Belmiro

24/09/1933 – Santos 6 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista/Torneio Rio-São Paulo – Vila Belmiro

07/12/1958 – Santos 6 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista – Vila Belmiro

30/11/1960 – Corinthians 1 x 6 Santos – Campeonato Paulista – Pacaembu

16/08/1961 – Corinthians 1 x 5 Santos – Campeonato Paulista – Pacaembu

26/11/1972 – Santos 4 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Morumbi

29/01/2014 – Santos 5 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista – Vila Belmiro