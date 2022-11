Santos perde dois jogadores e ‘esquece’ as contas pela Libertadores

Com chances remotas de chegar à próxima edição da Copa Libertadores, o Santos quer esquecer as contas matemáticas para poder terminar bem o Campeonato Brasileiro.

Com o tropeço diante do já rebaixado Avaí no sábado, a equipe paulista tem mais dois confrontos no campeonato: quinta contra o Botafogo (fora) e domingo diante do Fortaleza (em casa).

O Santos soma 47 pontos e vai precisar ganhar os dois duelos e torcer por uma combinação de derrotas de cinco equipes (América-MG, Atlético-MG, São Paulo, Fortaleza e Botafogo) para obter uma vaga no principal torneio sul-americano.

“A meta é ganhar os dois jogos e ver o que acontece. Não fazíamos contas (pela Libertadores) porque estávamos em uma situação difícil”, afirmou o técnico Orlando Ribeiro depois do empate por 1 a 1 com o Avaí.

Contra o Botafogo o Santos ainda não terá o volante Vinícius Zanocelo e o zagueiro Luiz Felipe, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas Orlando Ribeiro pode contar com a volta do uruguaio Carlos Sánchez (suspenso contra o Avaí). Maicon também deve ser titular na zaga.