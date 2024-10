Santos perde do Goiás e deixa de tomar liderança da Série B do Novorizontino

Com o resultado, o time paulista fica com 53 pontos, um a menos que o líder; goianos subiram para 11º lugar

O Santos perdeu a chance de reassumir a liderança da Série B, nesta segunda-feira, ao perder para o Goiás, por 3 a 1, em Goiânia, em duelo válido pela 30ª rodada. Com o resultado, o time paulista fica com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. Já o Goiás sobe para 41 pontos, em 11º lugar.

As equipes iniciaram no ataque. Com dois minutos, cada time já havia criado uma boa oportunidade. O Goiás com Rildo e o Santos com Pituca. Após o momento inicial, o time da casa teve a iniciativa, enquanto os visitantes só iniciavam a marcação em seu campo, buscando os contra-ataques.

Santos perdeu por 3 a 1 nesta segunda-feira – Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Goiás arriscou duas vezes, teve sucesso e abriu boa vantagem. Aos nove minutos, Welliton chutou de fora da área e Gabriel Brazão espalmou para o meio da área. Rildo só precisou empurrar para abrir o placar.

O segundo gol foi parecido. Mas, aos 13, a liberdade foi dada a Rildo, que chutou de novo da entrada da área e superou Gabriel Brazão: 2 a 0.

Com a desvantagem no placar, o Santos precisou mudar a forma de atuar. Com a obrigação de atacar, a falta de criatividade do setor ofensivo ficou evidente. O time do técnico Fábio Carille tinha a posse de bola, mas não conseguia furar a zaga goiana.

Aos poucos, o Santos foi encontrando espaço para criar jogadas. O time mostrou paciência, apesar do resultado ruim. Aos 33, Tadeu fez grande defesa e evitou o gol de Escobar. Mas o primeiro gol santista veio na sequência.

Aos 37, JP Chermont cabeceou, a bola resvalou em Sander e o VAR flagrou o pênalti. Giuliano bateu, aos 40, e fez uma golaço, ao colocar a bola no ângulo de Tadeu.

Entusiasmado, o Santos tentou imprimir pressão nos minutos finai da primeira etapa, mas teve de ir para o vestiário atrás no placar.

O Santos voltou do vestiário com o uruguaio Laquintana no lugar do venezuelano Otero e tentou manter a pressão do final da etapa inicial, mas quem levou perigo foi o Goiás. Aos três minutos, Rafael Gava acertou forte chute de longe, mas Gabriel Brazão defende. Aos seis, foi a vez de Welliton forçar o goleiro santista a fazer nova defesa.

Sem alternativa, o Santos se lançou ao ataque e abriu espaços para o Goiás explorar os contra-ataques. Em um deles, iniciado pelo goleiro Tadeu, Welliton girou bonito e bateu para fazer o terceiro do Goiás, aos 16 minutos.

A partir daí, o desespero tomou conta do Santos, enquanto o Goiás se defendeu e tentou fazer o tempo passar. Tadeu, como sempre, surgiu com boa atuação. Do lado do Santos, Brazão também evitou uma goleada goiana. O jogo terminou 3 a 1 e o Santos perdeu nova oportunidade de voltar à liderança.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 1 SANTOS

GOIÁS – Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro,Reinaldo e Sander; Marcão Silva, Juninho (David Braz) e Rafael Gava (Nathan Melo); Welliton (Jhon Vásquez), Edu Júnior (Thiago Galhardo) e Rildo (Breno Herculano). Técnico: Vagner Mancini.

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Serginho) e Giuliano; Otero (Laquintana), Wendel Silva (Julio Furch) e Guilherme (Pedrinho). Técnico: Fábio Carille.

GOL – Rildo aos 9, aos 13 e Giuliano aos 40 minutos do primeiro tempo. Welliton aos 16 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – JP Chermont, Welliton, Rafael Gava, João Schmidt e Jair.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 141.955,00.

PÚBLICO – 8.478 torcedores.

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).