Santos perde concorrência e Aránguiz assina pré-contrato para voltar ao Inter

O chileno Charles Aránguiz recebeu sondagem para reforçar o Santos, mas optou por defender as cores do Internacional mais um vez. Neste domingo, o clube gaúcho revelou que o jogador assinou um pré-contrato com o clube, ao qual defendeu entre 2014 e 1015 antes de ira para a Europa.

“O Sport Club Internacional comunica que assinou um pré-contrato com Charles Aránguiz. O acordo com o meio-campista será válido a partir do mês de julho de 2023 e o vínculo com o Colorado será até 30 de junho de 2025”, oficializou o Inter.

A ideia da diretoria do clube gaúcho era antecipar a rescisão do chileno com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, mas não houve um acordo. Ele chegará no segundo semestre, já com o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em andamento.

Desde a saída de Edenilson para o Atlético-MG que o clube buscava uma reposição à altura. O jogador até já posou com a camisa da equipe ao lado do presidente Alessandro Barcellos, que foi à Europa acertar a contratação.

Aránguiz disputou 54 partidas em sua primeira passagem por Porto Alegre. Foram 10 gols e a conquista do bicampeonato Gaúcho. Aos 33 anos, ele retorna ao Brasil prometendo jogar em alto nível para ajudar a equipe a reencontrar os títulos. A última taça foi da Recopa Gaúcha, em 2017.