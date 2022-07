Santos oficializa venda do zagueiro Kaiky a clube espanhol

A diretoria do Santos oficializou nesta terça-feira a venda do zagueiro Kaiky, uma das referências da defesa da equipe nos últimos meses, para o Almería, da Espanha. Apesar de ter apenas 18 anos, o jogador já contava com longa trajetória no clube da Vila Belmiro, onde chegou com oito anos de idade.

O Almería desembolsou 7 milhões de euros, cerca de R$ 38 milhões. O Santos, por ter 70% dos direitos econômicos do jogador, deve ficar com cerca de R$ 26 milhões, o que vai aliviar, ao menos em parte, as contas santistas. O clube vem tentando se recuperar de grave crise financeira nos últimos anos.

Torcedor santista, Kaiky chegou ao clube ainda criança para jogar na equipe de futsal. Aos 10 anos, passou a integrar o time de campo. A chegada ao profissional aconteceu na última temporada, quando acumulou 55 jogos, marcou dois gols e conquistou a confiança da comissão técnica.

Apesar da pouca experiência, Kaiky se tornou fundamental para a defesa santista. Titular absoluto, ele deve dar trabalho ao clube em sua substituição. Ainda sob o comando de Fabián Bustos, demitido no começo do mês, Kaiky formava um trio de zaga com o experiente Maicon e Eduardo Bauermann.

Ao mesmo tempo em que se destacava nas categorias de base santistas, o defensor ganhava oportunidades nos times inferiores da seleção brasileira. Atualmente, ele vem sendo convocado com frequência para a equipe sub-20.

Horas antes da formalização da venda, o próprio Kaiky indicou o acerto ao se despedir do Santos em suas redes sociais. “É de coração apertado que me despeço da minha casa, do clube que me revelou e onde eu vivi grandes momentos que sempre estarão em minha memória e em meu coração. Me despeço agradecido por tudo o que a instituição Santos Futebol Clube fez por mim, agradeço a cada técnico, comissões, companheiros, colaboradores que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje”, declarou.