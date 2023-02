Santos oficializa o retorno do volante Alison: ‘O capitão está de volta’

Um dia após celebrar dura vitória sobre o São Bento, por 1 0, no Paulistão, o técnico Odair Hellmann recebeu mais uma boa notícia no Santos. O clube oficializou nesta quinta-feira o retorno do volante Alison, que estava livre no mercado após passagem pelo Al-Hazem, da Arábia Saudita.

“O capitão está de volta! O Santos Futebol Clube acertou nesta quinta-feira o retorno do volante Alison. Menino da Vila, o atleta de 29 anos firmou vínculo com o Peixe até o fim de 2023, com opção de renovação por mais uma temporada”, anunciou o clube.

Alison já vinha trabalhando no clube, onde se recuperava de cirurgia no ligamento cruzado anterior. Antes fora dos planos, virou uma das metas da diretoria para a equipe dar volta por cima em início conturbado de temporada e acabou contratado. Ele retorna após pouco mais de um ano. Ele havia deixado o clube em agosto de 2021.

Depois de fazer cinco contratações no início da temporada, o Santos agora acertou com os meio-campistas Alison, Lucas Lima e Daniel Ruiz, além do zagueiro Joaquim. Apesar da necessidade de reforços, Odair Hellmann prega cautela com os novos contratados.

“De imediato ainda não conto com os reforços. Eles sempre são importantes para agregar características diferentes e criar competição no grupo para sermos cada vez mais fortes. Espero que se adaptem o mais rápido possível, mas temos de ter cuidado para não perdê-los por lesão”, advertiu o treinador.

A maior preocupação é com Lucas Lima, que vinha de período de inatividade. “Vamos ter de acelerar o processo do Lucas, com os outros também, e espero que não ocorram lesões”, revelou, pedindo um pouco de paciência da torcida com o meia.

“Sobre o Lucas Lima, somos seres humanos e todos erramos, e cada um tem sua punição. Ele sabe que errou, veio com propósito de pedir desculpa pelo que fez e conversei com ele, disse que é bom jogador, que teve ótima passagem aqui e que tudo pode ser resolvido no campo”, disse Hellmann sobre a conversa com o jogador. “Que venha com coração aberto e entregue o melhor dele no campo e,, com certeza, possa reverter (as críticas).”