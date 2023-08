Esporte Santos oficializa João Basso e aguarda por Juan Vargas para ter nova defesa no Brasileirão

O técnico Paulo Turra anunciou após a derrota para o Fluminense, por 1 a 0, no sábado, que aguardava por mais quatro reforços antes do fechamento da janela, nesta quarta-feira. O primeiro foi anunciado nesta segunda-feira: o zagueiro João Basso assinou até o fim de 2026.

Além do paranaense, Turra deve ganhar também o zagueiro costa-riquenho Juan Pablo Vargas, que deve ser anunciado nesta terça-feira e que deixaria a equipe com nova possibilidade defensiva.

“O Santos FC fechou oficialmente nesta segunda-feira a compra do zagueiro João Basso junto ao Arouca, de Portugal. O atleta de 26 anos chega para reforçar o sistema defensivo do Peixão e assinou contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026!”, anunciou o clube.

Messias e Joaquim estavam formando o setor, mas podem deixar a equipe. Ou disputar uma vaga ao lado da dupla caso Turra opte, realmente, por um sistema com três zagueiros para aumentar o poderio defensivo da equipe.

Basso chega sob enorme expectativa dos dirigentes e também dos torcedores, que já querem vê-lo em ação na próxima rodada do Brasileirão, diante do Athletico-PR, sábado, na Vila Belmiro. Curiosamente, o zagueiro despontou no rival Paraná, onde brilhou até ir para o Estoril em 2016. Experiente, ele chega elogiado pela força defensiva e também pelos tantos gols de cabeça que faz quando ousa ir ao ataque.

Em quatro temporadas pelo Arouca, o brasileiro atuou em 136 partidas, sendo 130 delas como titular, anotando 19 gols e três assistências no período. Antes dele, o Santos havia anunciado nesta janela de transferências o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante Julio Furch. Por outro lado, o também zagueiro Luiz Felipe está sendo emprestado ao Atlético-GO.