Esporte Santos oficializa a venda do atacante Léo Baptistão para o Almería, da Espanha

Chega Luan e sai Léo Baptistão. No dia em que apresentou o ex-camisa 7 do Corinthians, o Santos oficializou a negociação em definitivo do atacante Léo Baptistão para o Almería. Depois de passar muitas temporadas na Espanha, o atacante aceitou o retorno ao país após perder espaço na Vila Belmiro.

Léo Baptistão deixa o Santos após somente 38 partidas disputadas, com sete gols anotados e três assistências. Ele começou bem a passagem pelo clube do coração até sofrer lesão muscular grave e ficar ausente em várias partidas. Voltou prometendo se esforçar para ser o camisa 9 tão procurado, mas se destacou vindo de trás.

Santista de nascimento e de coração, o meia-atacante de 29 anos fez praticamente toda a sua carreira na Espanha e teve passagem pela China antes de desembarcar na Vila Belmiro em agosto da última temporada. Chegou sob a bênção de Neymar e prometendo muitos gols, mas não conseguiu cumprir a meta.

“O Baptistão é um exemplo para todos os atletas. Aceitou o desafio de vir para o Santos FC na última temporada, sempre demonstrando muita vontade e amor por essa camisa. Só temos que agradecer por todo o período em que esteve aqui e agora desejamos muita sorte para ele nesse novo desafio. E que retorne um dia para jogar mais uma vez no clube do coração”, afirmou o presidente Andres Rueda.

A saída de Léo Baptistão abre espaço para Luan ganhar mais chance com Lisca. O técnico já o elogiou por seu poder de destaque nas “entrelinhas” e já pode até utilizá-lo contra o América-MG pelo Brasileirão no fim de semana. O técnico não esconde que busca a formação ideal do meio para a frente e vem cobrando mais ofensividade.