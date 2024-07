Santos oficializa a contratação do atacante equatoriano Billy Arce até 2025

O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante equatoriano Billy Arce, com contrato até dezembro de 2025. O jogador, que vinha negociando há algumas semanas, é o primeiro reforço do clube na atual janela de transferências.

Natural de Esmeraldas, no Equador, Billy Arce tem 26 anos e despontou como uma das revelações do país atuando pelo Independiente Del Valle em 2017. Foi contratado pelo Brighton, da Inglaterra, mas não teve muitas oportunidades e foi constantemente emprestado.

O atacante passou por Extremadura, da Espanha, Emelec, Barcelona de Guayaquil e LDU, do Equador, Peñarol, do Uruguai, Deportivo Pasto e Once Caldas, da Colômbia. Pelo último, fez 23 jogos, marcou cinco gols e contribuiu com suas assistências.

A chegada de Arce qualifica o setor ofensivo do Santos, que conta com Guilherme, Julio Furch, Willian Bigode, Pedrinho, e Weslley Patati. Otero também tem feito a função.

O equatoriano chega com o Santos na liderança da Série B, com 33 pontos, três a mais do que o Novorizontino, segundo colocado. O próximo desafio dos comandados de Fábio Carille é na sexta-feira, às 21h30, diante do Sport, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada.